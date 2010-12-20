قیمت نان در کرمان افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، بر اساس تصمیم عصر یکشنبه کارگروه تنظیم بازار در استان کرمان و همزمان با اجرای مرحله نخست طرح هدفمند کردن یارانه ها قیمت جدید نان در استان کرمان اعلام شد.

بر این اساس قیمت نان تافتون دوار با وزن 450 گرم 150 تومان، تافتون سنتی با وزن 385 گرم 150 تومان، تافتون حرارتی با وزن 585 گرم 200 تومان و تافتون حرارتی با وزن 600 گرم 200 تومان در سراسر استان کرمان در نظر گرفته شد.

همچنین قیمت نان سنگک با وزن 520 گرم 250 تومان اعلام شد.

قیمت نان بربری سنتی با وزن 520 گرم 200 تومان و نان لواش نیز با وزن 130 گرم 50 تومان در نظر گرفته شده است.

نرخ نان در استانهای مختلف بر اساس شرایط هر استان تعیین می شود، همچنان کارگروه تنظیم بازار کرمان از مردم خواست برای تهیه نان به کیفیت نان اهمیت دهند تا تولید نانهای با کیفیت بالا افزایش یابد.

مطابق قانون هدفمند سازی یارانه ها یارانه نان به ازاء هر نفر چهار هزار تومان به حساب سرپرست هر خانوار واریز می شود.