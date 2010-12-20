به گزارش خبرنگار مهر، انجمن نویسندگان کودک و نوجوان امسال جشن سیزدهمین سالگرد افتتاح خود را با یک ماه تاخیر برگزار می‌کند که دلیل آن هم مصادف بودن 26 آذرماه با روزهای عزاداری امام حسین(ع) است.

در این مراسم که قرار است 26 دی ماه برگزار شود همچون سال گذشته از یک چهره ادبی شاخص در حوزه ادبیات کودک و نوجوان قدردانی می‌شود که امسال این پاسداشت ویژه احمدرضا احمدی خواهد بود.

سال گذشته از فریدون عموزاده خلیلی برای سال‌ها قلم زنی درباره و برای کودکان تجلیل شد. همچنین مراسم سال گذشته به دلیل نزدیکی با شب یلدا با جشنی ویژه همراه شد.

امسال نیز چهره‌های مختلف ادبی و فرهنگی به مراسم سالگرد انجمن نویسندگان کودک و نوجوان دعوت خواهند شد و در حال حاضر مسئولان انجمن در تدارک مقدمات آن هستند.

این احتمال وجود دارد که امسال خانه هنرمندان میزبان مراسم سالگرد انجمن نویسندگان کودک و نوجوان باشد.

احمدرضا احمدی که قرار است به عنوان چهره شاخص ادبیات کودک و نوجوان در این مراسم تجلیل شود گرچه بیشتر به عنوان یک شاعر شناخته می‌شود ولی برای مخاطبان ادبیات کودک و نوجوان چهره کاملا آشنایی است و آثار وی در این زمینه نیز شاخص است.

احمدرضا احمدی در سالجاری میلادی از سوی کانون پرورش فکری و شورای کتاب کودک به عنوان نامزد دریافت جایزه جایزه جهانی آسترید لیندگرن در سال 2011 معرفی شده بود.

جایزه جهانی آسترید لیندگرن یکی از بزرگ‌ترین جوایز جهانی ادبیات کودک و نوجوان است که به‌ نام آسترید لیندگرن نویسنده سرشناس سوئدی و خالق کتاب‌هایی مانند "پی پی جوراب بلند" و "کارلوس روی پشت‌بام" نامگذاری شده است.