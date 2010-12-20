عربستان به شکست اطلاعاتی خود در عراق معترف است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری النخیل، یک دیپلمات غربی در عربستان سعودی اظهار داشت که "مقرن بن عبدالعزیز" رئیس دستگاه اطلاعات عربستان به طور آشکار به شکست اطلاعاتی این کشور در عراق اشاره کرده است.

وی در ادامه گفت که مقرن بن عبدالعزیز از مزدوران خود در عراق خواسته است که به فعالیت خود پایان دهند زیرا این افراد نتوانستند علیرغم هزینه 750 میلیون دلاری عربستان اهداف ریاض را در عراق محقق کنند.

این دیپلمات با بیان این مطلب افزود: دخالت عربستان در عراق دیگر اثری ندارد چرا که عراقی ها با یکدیگر متحد شده اند و دوست و دشمن را تشخیص می دهند.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که چندی پیش یک منبع عراقی اعلام کرد که قطر 20 سند محرمانه را مبنی بر دخالت عربستان سعودی در روند سیاسی عراق و ترور مقامات این کشور در اختیار دارد و رئیس دستگاه اطلاعات عربستان سعودی از قطر خواسته که اسناد مربوط به دخالت ریاض در روند سیاسی عراق را فاش نکند.