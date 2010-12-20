به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقه کلک سیمین از اول تا 30 دی ماه امسال در سطح مدارس راهنمایی و دبیرستان منطقه پنج برگزار می‌شود و آثار برگزیده پس از داوری در نگارخانه پردیسان به نمایش در می‌آیند.

فراخوان این مسابقه به زودی در دسترس دانش‌آموان و دبیران قرار می‌گیرد. در این فراخوان قید شده است که ترویج فرهنگ صداقت، راستی و امانت‌داری در کنار وجدان کاری و کسب در آمد و رزق حلال از جمله اهدافی است که موجب شده مسابقه خوشنویسی کلک سیمین، خوشنویسی آیات و احادیث مربوط با امانت‌داری و رزق حلال را مد نظر داشته باشد.

علاقمندان می‌توانند آثار خود را به نگارخانه پردیسان واقع در فرهنگسرای فردوس ارسال کرده و یا با تلفن 44000203 تماس بگیرند.