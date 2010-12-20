پیمانکار مقصر در حوادث معادن زغالسنگ کوهبنان 2 سال محروم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان عمومی و انقلاب کوهبنان، با اشاره به تلاشهای پیشگیرانه و برخوردی دستگاه قضایی در جلوگیری از حوادث کار و خسارتهای ناشی از آن، ضمن قدردانی از همکاری مناسب رسانه های جمعی در این رابطه گفت: در سایه این همکاری و با حساس سازی مسئولین معادن و دستگاههای نظارتی، میزان حوادث جانی از ابتدای اردیبهشت سال 89 در این منطقه به صفر رسیده است.

وی افزود: طی بررسی به عمل از نیمه شهریور سال 88 تا پایان فروردین 89، شش حادثه معدن که به فوت کارگران منجر شد، در این منطقه رخ داده است.

وی گفت: در راستای صیانت از حقوق عمومی و شهروندی، پیگیری حوادث معادن در ابعاد جزیی و کلی در دستور کار دادسرا قرار داشته و رعایت ایمنی جان کارگران همواره به مسئولین متولی توصیه شده است.

مختاری افزود: در بررسی علل و عوامل وقوع حوادث معادن در سال 88 مشخص شد قریب به پنجاه درصد این حوادث بر اثر اهمال و عدم لیاقت شرکت پیمانکاری "کوه فران فلات شرق" اتفاق افتاده است.

دادستان کوهبنان بیان داشت: پرونده این شرکت با صدور کیفرخواست و تقاضای ممنوعیت از اشتغال در حوزه پیمانکاری معادن به دادگاه ارسال شد که بعد از طی مراحل مختلف، رای دو سال محرومیت توسط شعبه هفتم دادگاههای تجدیدنظر استان صادر شد.

در پی حادثه معدن "اشکیلی" هجدک که هنوز تعدادی از معدنکاران در زیر زمین وضعیت نامشخصی دارند، بی شک کارشناسی های آینده این حادثه قصور و بی دقتی مسئولین معدن را در رعایت مسایل ایمنی و کاری نشان خواهد داد.