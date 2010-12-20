نصب تندیس شخصیتهای علمی برتر جهان در پارک فناوری پردیس

به گزارش خبرگزاری مهر، طی جلسه ای با حضور رئیس و دبیر فرهنگستان علوم، قائم مقام بنیاد ملی نخبگان و رئیس پارک فناوری پردیس، تفاهم نامه ای در زمینه نصب تندیس شخصیتهای برتر علمی و فناوری جهان در پارک فناوری پردیس به امضا رسید.

بر اساس این تفاهم نامه، شخصیتهای برتر علمی و فناوری جهان معرفی و تندیس آنها در بوستان دانشمندان پارک فناوری پردیس نصب خواهد شد.

تکریم از خالقان علم و فناوری در سراسر جهان، ایجاد و تعمیق روابط فرهنگی ایران با ملتهای دیگر، توسعه فرهنگ تولید علم و فن آفرینی در جامعه و جهان، تشویق و ترغیب و سوق دادن جوانان کشور به خلق تولیدات علمی و توسعه همکاریها با مراکز و مجامع علمی و دانشگاهی دنیا از اهداف کلان این پروژه است.

دبیر فرهنگستان علوم، قائم مقام بنیاد ملی نخبگان، رئیس و مدیر ارتباطات و بین المللی پارک فناوری پردیس، مدیر دفتر منطقه ای یونسکو در تهران و یکی از اعضای پیوسته فرهنگستانهای علوم، علوم پزشکی، زبان و ادب فارسی و هنر از اعضای دایمی شورای علمی طرح "نصب تندیس شخصیتهای برتر علمی" هستند.