بازتاب سخنرانی اردوغان در روز عاشورا؛ عاملی برای اتحاد مسلمانان ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت "ورود بولتن" ترکیه در این باره می نویسد : "رجب طیب اردوغان" نخستین نخست وزیر ترکیه بود که در مراسم عاشورا شرکت کرد و به ایراد سخنرانی در آن پرداخت.

هر چند ترکیه کشوری است که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل می دهند اما با این وجود شیعیان در اقلیت هستند و دو مرکز شیعی در استانبول به نام‌های "کوثر" و "زینبیه" فعال است و هر سال شیعیان ترکیه با حضور در این دو مرکز، یاد و خاطره سید و سالار شهیدان را زنده نگه داشته و عزاداری می ‌کنند.

در همین رابطه برخی از رسانه ها حادثه جانسوز عاشورا را عاملی برای اتحاد شیعه و سنی در ترکیه اعلام کردند.

نخست وزیر ترکیه در جمع عزاداران حسینی

حضور اردوغان در مراسم عاشورا می تواند عاملی باشد برای اتحاد بیشتر گروه های مختلف مسلمانان ترکیه در برابر احزاب و گروه های سکولار و لائیک که در گذشته مشکلات زیادی را برای مسلمانان ترکیه به وجود آورده اند.

در همین رابطه دکتر "حسین امیری" از کارشناسان ایرانی حاضر در استانبول در این باره گفت: حضور اردوغان در مراسم روز عاشورا را می توان نقطه عطفی در تاریخ شیعیان ترکیه در نظر گرفت زیرا تا پیش از آن مردم ترکیه شناخت کمی درباره مذهب شیعه داشتند.

وی در ادامه افزود: اغلب مردم ترکیه شیعیان را با علویان ترکیه قاطی کرده و گمان می کنند که هر دو مورد یکی هستند و این در حالی بود که در سالهای گذشته مقامات دولتی این کشور نیز تلاشی برای شناسدن مذهب شیعه به مردم ترک انجام ندادند.

وی مهمترین فراز سخنان اردوغان در مراسم روز عاشورا را ذکر این جمله دانست که اردوغان وعده داده از این پس احکام دینی مربوط به شیعیان نیز در کتابهای درسی دانش آموزان ترک گنجانده خواهد شد.

به اعتقاد دکتر امیری، حضور اردوغان در یک مراسم شیعی می تواند موجب نگرش جدید مردم ترکیه به این مذهب و نزدیکی بیشتر مذاهب مختلف در ترکیه شود.

البته در این میان روزنامه های چپگرا و مخالف دولت ترکیه فقط به پوشش سطحی این حضور و سخنرانی اردوغان در مراسم روز عاشورا پرداختند اما با زیرکی قسمت نظارت را برای این خبر باز گذاشتند تا افراد لائیک حضور اردوغان در این مراسم را به باد انتقاد بگیرند.

این افراد در انتقادات خود اغلب معتقد بودند که اردوغان این کار را برای جمع کردن رای انجام می دهد.

در نظرات دیگری برخی افراد با پیش کشیدن ماجراهایی در داخل ترکیه و کشته شدن چند نفر در آن عنوان کردند که چرا اردوغان به جای حضور در مراسم عاشورا این حوادث را محکوم نکرده است.

همانگونکه اشاره شد در حال حاضر دو سازمان شیعی در ترکیه فعالیت دارند یکی کوثر و دیگری زینبیه. "شیخ صلاح ‌الدین اوزگوندوز" رئیس زینبیه است. این گروه در سال‌های اخیر به موفقیتهای زیادی دست یافته است.

سازمان دیگر شیعی که در استانبول به فعالیت می ‌پردازد، "کوثر" نام دارد که به شکل شواریی اداره می‌ شود. گروه کوثر بیش از ۱۴ سال قبل، توسط تعدادی از علما بنیان گذاشته شد.

در همین رابطه، "صلاح الدین اوزگوندوز" رهبرشیعیان ترکیه در مراسم عاشورای حسینی که در استانبول برگزار شد ضمن اشاره به حضور نخست وزیر ترکیه در این مراسم گفت: حضور رجب طیب اردوغان در مراسم عاشورا فتنه گران خارجی را ناامید کرد.

وی در ادامه اظهار کرد: شرکت رجب طیب اردوغان در این مراسم نیروهای خارجی منطقه که با هزینه کردن میلیارد ها دلار قصد ایجاد تفرقه و فتنه و در نتیجه راه اندازی جنگ بین مسلمانان دارند را نا امید می کند.