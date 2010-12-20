بحران آلودگی این هفته هم تکرار می شود

احسان مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: هم اینک تنها در سواحل دریای خزر بارشهای پراکنده‌ای را شاهد هستیم و در بیشتر مناطق کشور جوی پایدار حاکم است و با توجه به اینکه این جو پایدار در حال تقویت شدن است حرکات صعودی هوا متوقف می‌شود و بر میزان آلاینده‌های جوی در شهرهای بزرگ و صنعتی افزوده خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین با کاهش سرعت وزش باد هم روبرو هستیم که این نیز بر افزایش غلظت آلاینده های جوی کمک و شرایط را حادتر خواهد کرد.

مرادی با اشاره به اینکه از امروز تا آخر هفته هر روز بر وخامت اوضاع افزوده خواهد شد ضمن انتقاد از عملکرد دستگاه‌های مسئول طی هفته‌های گذشته نیز گفت: نوع برخورد دولت طی سالهای اخیر با بحران آلودگی سوال برانگیز است و مسئولین هشدارهای سالیان قبل کارشناسان را جدی نگرفتند تا اینکه امروز وضع اینگونه شده است.

این پژوهشگر هواشناسی ادامه داد: اگر طی سالیان گذشته طرحهای جامع کاهش آلودگی هوا اجرا شده بود اینک دچار این وضعیت نمی‌شدیم و متاسفانه ضعف دانش در برخی از مسئولین قدرت پیش بینی بحرانها را از آنها گرفته است. هنوز خیلی از مسئولین نمی دانند توسعه پایدار چیست.

وی در پاسخ به این سوال که "آیا صحبتهای برخی مسئولین درباره تغییر اقلیم و رابطه آن با آلودگی امسال درست است"، گفت: چنین موضوعی صحت ندارد و مگر تغییر اقلیم چیزی است که یکدفعه و در طول یک سال اتفاق بیفتد. درست است که کشور ما هم مانند بسیاری از کشورهای جهان با نوعی از تغییرات در اقلیم روبرو است که البته آن هم هنوز کاملا اثبات نشده اما این تغییرات بسیار کند و طی دهه ها خودش را نشان می دهد نه اینکه به ناگاه بگوییم امسال اقلیممان عوض شده، در واقع بهترین مثالی که برای آلودگی امسال می توان زد دیگ آب جوشی است که امسال لبریز شده است، این دیگ ظرفیتی دارد و چون طی سالهای قبل کسی به آن نظری نیفکند امسال لبریز شده است.

مردای یادآور شد: درست است که بارشهای پاییزه امسال کم بوده اما همین اتفاق در اقلیم کشور ما قابل پیش بینی بود، تکرار خشکسالیها جزوی از اقلیم ماست و مسئولین ما اگر اندکی از این اقلیم آگاهی داشتند هیچگاه غافلگیر نمی‌شدند و اگر علم هواشناسی، اقلیم شناسی و اصول توسعه پایدار جدی گرفته می‌شد امروز گرفتار این مشکل نمی‌شدیم.

وی ادامه داد: استنشاق سم، توسط هم میهنان هیچ فرقی با خوردن سم توسط آنها ندارد با این تفاوت که این سم به دلیل نامریی بودن صدای وزارت بهداشت را در نمی آورد آنوقت از خودمان می پرسیم چرا مردم اینقدر به انواع سرطان و بیماریهای مختلف قلبی، عروقی، پوست و مو و حتی عصبی دچار می شوند، آیا می دانید که برخی از ریزش موها و حتی بسیاری از موارد ابتلا به سینوزیت و افسردگی در شهرهای آلوده هم به همین آلاینده های جوی باز می گردد.

مرادی در پاسخ به این سوال که "اکنون با این شرایط چه باید کرد و چه راه حل کوتاه مدتی وجود دارد"، افزود: باز هم همان مثال دیگ آب جوش را می زنم، حالا که پیش بینی می‌کنیم طی روزهای آینده آلودگی افزایش می یابد و به شرایط اضطرار هم احتمالا می رسد و حتی در برخی مناطق از این شرایط هم فراتر می رود، باید از همین امروز اقدام کنیم.

وی تصریح کرد: اگر بنشینیم که به شرایط حاد برسد و شهرها را تعطیل کنیم این به نظر من همان لبریز شدن دیگ است و از همین امروز باید محدودیتهای ترافیکی به شدت افزایش یابد نه اینکه امروز و فردا بگذاریم آلودگی انباشته شود و پس فردا بگوییم حالا ماشین نیاورید و دودهای روزهای گذشته را استنشاق کنید، علاج واقعه را باید قبل از وقوع انجام داد.

مرادی ادامه داد: فکر می کنم این تعطیل کردنها هم چندان موثر نباشد چون طی ماههای آینده هم با این وضع روبرو می شویم و اگر قرار باشد هر بار شهرها را تعطیل کنیم مملکت تعطیل می شود، از طرفی آلودگی در سطح شهرها به مردم آسیبهای جبران ناپذیری وارد می کند پس در اینجا با یک تضاد روبرو می شویم که چه باید کرد و بهترین راه همان است که به آن اشاره شد.

این پژوهشگر هواشناسی خاطرنشان کرد: تشدید محدودیتهای ترافیکی و حتی تعطیلی برخی صنایع آلوده کننده آنهم از چند روز قبل از شرایط بحرانی، حتی شاید به جای طرحهای زوج و فرد، جلوگیری از تردد خودروهای تک سرنشینه و در مواقع بحرانی دو سرنشینه راه حل بهتری باشد.

مرادی در ادامه یادآور شد: همیشه این سوال وجود دارد که همین طرح‌های زوج و فرد چرا در سراسر خیابانهای شهرهایی مانند تهران و اصفهان اجرا نمی شود و یا حتی در حومه این شهرها مگر دود یک سیال نیست که مانند آب روان می شود و آیا اعمال این طرحها در برخی نقاط و عدم اجرای آن در برخی مناطق دیگر یک شهر فایده‌ای دارد.

این پژوهشگر هواشناسی خاطرنشان کرد: اوج آلودگی در روزهای سه شنبه، چهار شنبه و احتمالا ساعاتی از پنجشنبه خواهد بود و از امروز برای آن روزها چاره‌ای بیندیشیم.