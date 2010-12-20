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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۰۶

دادستان کرمان:

کانونهای حاشیه نشینی کرمان باید کنترل شوند

کانونهای حاشیه نشینی کرمان باید کنترل شوند

کرمان - خبرگزاری مهر: یدالله موحد با اشاره به لزوم برخورد با پدیده حاشیه نشینی گفت: کانونهای حاشیه نشینی که دارای ناهنجاریهای اجتماعی هستند باید به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، موحد عصر یکشنبه در جلسه شورای بیت المال استان کرمان اظهارداشت: باید حل مشکل حاشیه نشینی در کرمان در دستور کار قرار گیرد.

وی تصریح کرد: کانونهای حاشیه نشینی که زمینه ساز جرم  و مسائل و ناهنجاریهای اجتماعی است، باید به صورت خاص مورد بررسی قرار گیرد و با تدبیر و کار کارشناسی در جهت رفع کامل این معضل اقدام شود.

رئیس کل دادگستری کرمان نیز در ادامه افزود: با تلاش و پیگیری همه اعضاء پاره ای از مناطق مختلف که قبلا کانون زمین خواری بود، شناسایی و با برخورد قاطع وضعیت این اراضی سامان یافته و به بیت المال برگشت داده شده است.

حجت الاسلام علی توکلی ادامه داد: تمامی کانونهای مورد توجه زمین خواران و افراد فرصت طلب شناسایی و تحت نظارت مداوم است.

وی افزود: گرچه در سالهای اخیر اقدامات بسیار خوبی در جهت حفظ حقوق بیت المال انجام شده اما باید با همت مضاعف، وضعیت را به سمتی سوق داد تا دیگر هیچ کس به خود اجازه دست درازی به اموال بیت المال را ندهد.

کد مطلب 1213428

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