ارتقا ساختارهای زیربنایی درخواست اصلی البرزنشینان از رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سومین سفر رئیس جمهور و هیئت همراه به کرج در واقع اولین سفر رئیس جمهور به استان البرز است و این سفر می تواند و باید متفاوت از دیگر سفرها باشد و دستاوردهای ویژه ای برای استانی تازه تاسیس داشته باشد. استانی که هم اکنون در حال شکل گیری است و مدت کوتاهی از تشکیل برخی ادارات کل آن می گذرد، استانی که هنوز بودجه های جدیدی برای آن تعیین نشده و بدان تخصیص نیافته است.

اگر نگاه کوتاهی به روند شکل گیری کلانشهر کرج یا در حال حاضر استان البرز داشته باشیم می توان گفت که کرج در گذشته‌ای نه چندان دور قصبه‌ای رویایی بود، با باغ‌های انبوه و طبیعتی بکر و رشک برانگیز که آسمانش طعم دود ماشین را نچشیده و ذهنش‌ از دغدغه‌های یک کلانشهر خالی بود اما از زمانی که توسعه بی‌رویه، مازاد جمعیت تهران را به طرف کرج سوق داد، این شهر به مرور شکل روستایی را از دست داد و در زمره کلانشهرهای ایران درآمد. بطوریکه امروز ساخت و سازهای بی‌رویه که کمتر قوانین شهر‌سازی را رعایت می کنند، چشم‌انداز‌ها و زیبایی‌های بصری را از بین برده و هوایی غبارآلود را برای کرج به ارمغان آورده‌ اند به نحوی که دو هفته قبل مدارس استان بدلیل آلودگی هوا تعطیل شد.

پس از آن بساز و بفروشها به جان این باغ شهر افتادند و این امر با تصویب طرح ایجاد شهرکهای مسکونی در اطراف تهران توسط وزارت مسکن افزایش یافت اما از سویی بافت قدیمی شهر پاسخگوی مهمانان جدید نبود و آپارتمان‌هایی که بدون استانداردهای لازم ساخته می شدند، پذیرای مهمانان شد. مهمانانی که به هوای کسب و کار و برخورداری از امکانات آموزشی، بهداشتی، تفریحی و فرصتهای شغلی جدید به کرج پناه آورده بودند.

پس از آن ارتقای سطح اداری ادارات و استان شدن کرج به مسئله ای اساسی برای شهروندان و مسئولان تبدیل شد تا از این طریق بتوانند از مشکلات عدیده محل سکونت خود بکاهند و این خواسته و پافشاری روی آن از سوی مسئولان پس از 10 سال نتیجه داد و این شهرستان در شهریور ماه سال جاری به طور رسمی در بین استانهای کشور جای گرفت اما پر واضح است که تنها اتخاذ نام استان برای یک استان کافی نیست و انتخاب مدیران لایق در درجه اول، شناخت مشکلات، اختصاص بودجه کافی و مدیریت و برنامه ریزی درست می تواند راهگشای مشکلات باشد.

در این میان کم نیستند مشکلاتی که شهروندان کرجی خواهان رفع آن و تصویب مصوبات مربوطه شده اند.

یک شهروند کرجی که خود ساکن یکی از شهرهای اقماری است در خصوص مشکلات کرج گفت: وجود چهار زندان بزرگ در این منطقه موجب مهاجرت خانواده های آنها به کرج و شهرهای حاشیه ای شده و رشد این جمعیت به شکلی نامتناسب با فرهنگهای متنوع، مشکلات متعددی را برای این منطقه به همراه داشته است در همین راستا و به طور طبیعی کار، ‌مشکلی اساسی این افراد است.

علی غیاثی افزود: در این میان نبود ظرفیتهای کافی برای افراد جویای کار در این استان، جوانان را با معضل بیکاری مواجه کرده است این در حالیست که بیکاری در کنار فقر دانش و فقر مالی نیز خود می تواند مادر همه معضلات اجتماعی باشد.

کمبودهای درمانی در البرز از دیگر مشکلاتی است که به صورت کافی به آن توجهی نشده است و شاید نزدیکی به تهران و دسترسی به پزشکان متخصص آن استان، مسئولان را تا حدی در این خصوص بی توجه کرده است. کمبود تخت بیمارستانی و فرسودگی بیمارستانها، کمبود اعتبارات بخش درمان و نداشتن بیمارستان روانپزشکی از مشکلات این بخش است که نیازمند توجه ویژه و تصویب مصوباتی در این راستاست.

عزیز اکبریان، نماینده مردم کرج، آسارا و اشتهارد در مجلس در این خصوص در مورد مصوبه واگذاری بیمارستان امام خمینی (ره) به شبکه بهداشت و درمان کرج افزود: زمین این بیمارستان از سوی واقف به منظور احداث بیمارستان برای مردم کرج اهدا شده و آغاز بنای آن نیز با کمکهای اصناف و خیرین کرجی بوده است اما این بیمارستان هم اکنون به مالکیت سازمان شهرداریهای کشور در آمده این در حالی است که شخص رئیس جمهور در سفر اول مصوب کرد که بیمارستان به شبکه بهداشت و درمان واگذار شود اما با پیگیری های فراوان تاکنون نتیجه ای حاصل نشده است.

13 درصد صنعت کشور در استان البرز مستقر است

عزیز اکبریان همچنین در خصوص وضعیت صنایع کرج گفت: 13 درصد صنعت کشور در استان البرز مستقر است که این امر بر نکات مثبت این استان می افزاید.

وی افزود: پتانسیلهای فرهنگی استان البرز بسیار بالاست و باید تلاش خود را به کار گیریم تا این پتانسیلها به بهترین نحو شکوفا شوند و در جهت رشد و پیشرفت استان البرز مورد استفاده قرار گیرند.

وی ادامه داد: وجود حدود 13 درصد صنایع کشور در استان البرز از بالا بودن توان صنعتی این منطقه حکایت می کند و باید تلاش کنیم تا مشکلات صنایع مستقر در این استان به بهترین نحو حل شود.

اکبریان افزود: این پتانسیل می تواند وسیله ای برای افزایش آمار اشتغالزایی در استان نوپای البرز باشد که باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشیم.

وی گفت: استان البرز در عین حال شهرکهای صنعتی مهمی را در خود جای داده که از میان آنها می توان به شهرک صنعتی بهارستان و اشتهارد اشاره کرد.

این مسئول عنوان کرد: در صورت شکوفایی همه ظرفیتهای صنعتی در استان البرز شاهد فراهم شدن زمینه های اشتغالزایی در آنها هستیم و به این ترتیب از تعداد بیکاران این مطنقه به شکل ملموسی کاسته خواهد شد.

البته آنچه در خصوص شکوفایی بخش صنعت استان حائز اهمیت است رفع مشکلات صنعتگران است گرچه بخشی از مشکلات به مشکلات کشوری و مسائل اقتصادی باز می گردد اما برخی از مشکلات با همکاری و برنامه ریزی قابل حل و رفع است.

کشاورزی از دیگر قابلیتهای استان است به نحوی که یکی از برترین صادرکنندگان میوه از این استان است اما عدم استفاده درست از ظرفیت منطقه ویژه اقتصادی پیام مستقر در این منطقه و عدم شناخت کافی تولیدکنندگان و صادرکنندگان از ظرفیتهای منطقه ویژه برخی قابلیتها و ظرفیتها را بلا استفاده کرده است همچنین نبود سردخانه کافی برای انبار و نگهداری محصولات کشاورزی از دیگر دغدغه هاست که باید برای آن تدبیری اساسی اندیشید.

اجرای شبکه فاضلاب کرج از جمله مشکلاتی است که سالهاست گریبانگیر مردم شده است و هر از چندگاهی با بارش باران، فاضلابها سرریزشده و گرفتگی جویها، تصاعد گازهای متعفن و رشد و نمو موشها و حشرات موذی در نهرهای قدیمی که اینک به شبکه های فاضلاب تبدیل شده اند و تنها روی آنها با کارهای غیرکارشناسی پوشیده شده است از عواملی است که شهروندان از آنها در عذاب هستند و گرچه رفع برخی از این مشکلات در ظاهر به شهرداری بازمی گردد اما تجربه سالهای گذشته نشان داده که این نهاد به تنهایی قادر به رفع این مشکلات که در محله های زیادی از شهر دیده می شود نیست و رفع این معضل به همکاری نهادهای دولتی مستقر نیازمند است.

نبود یا کمبود امکانات فرهنگی به خصوص در مناطقی خارج از محدوده مرکزی کرج از دیگر مشکلات این استان است و با توجه به رویکرد فرهنگی دولت در سفرهای دور سوم انتظار می رود این کمبودها مد نظر قرار گیرد در این میان حصارک، فردیس، محمدشهر و... از مناطقی هستند که جمعیت قابل توجهی را در خود جای داده اند اما به تناسب این جمعیت از امکانات فرهنگی برخوردار نیستند و این امر موجب دامن زدن به فقر فرهنگی نیز می‌شود.

زیرساختهای مناسب فرهنگی و کمبود فرهنگسراها، سالنهای سینما و تئاتر و ... برای شهری که دارای حدود بیش از ۴۰۰ هزار دانش آموز و ۲۰۰ هزار دانشجو و یک میلیون جوان است همچنین پر کردن اوقات فراغت این افراد از جمله مسائلی است که باید به آن پرداخته شود. کمبود سرانه ورزشی، کمبود استخرهای شنای دولتی، بالا بودن هزینه ورزش و امکانات از مشکلات بخش ورزش این شهرستان است.

معضل کمبود آب و انتقال آب از سد کرج برای ساکنان تهران در حالیکه شهروندان این استان خود از آب چاه ها استفاده می کنند، اجرای شبکه فاضلاب استان، کمبود مراکز تفریحی مناسب، خیابانهایی که نامتناسب با جمعیت شهری و تعداد ماشینهای در حال تردد در شهر هستند، شلوغ بودن اتوبان منتهی به تهران که موجب شده وقت مسافران در این مسیر بسیار تلف شود همگی مشکلاتی است که باید به آن پرداخت.

از طرفی تازه تاسیس بودن استان و ادارات مربوط به آن نیز می تواند از دلایل کندی حرکت در مسیر رشد و ترقی باشد و این مشکل باید با مدیریت بهینه و دلسوزانه توسط مسئولان رفع شود.

به گزارش مهر آنچه واضح است این است که کرج هر روز با مشکلاتی مثل مهاجرت اقشار کم درآمد، خشکاندن باغ‌های اطراف شهر، آلودگی‌ هوا، ترافیک، افزایش بزهکاری و قاچاق روبروست و تا زمانی که حریم شهر و خارج از محدوده توسط نقشه جامع تعیین نشده‌ باشد، مهاجرت و پیامدهای آن ادامه خواهد داشت همچنین تصویب مصوبات تعیین کننده نیز خود می تواند در رشد این استان تاثیرگذار باشد.

به هر روی مردم این استان چشم انتظار حضور دولتمردان در استان خود و بیان مشکلات و رفع آن هستند و این دیدار در روز سه شنبه با رئیس جمهور و نمایندگان تام الاختیار وی برقرار می شود.

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گزارش از مریم خلیلی