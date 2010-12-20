جایگاه گلستان در بخش صنعت و معدن نامناسب است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد جواد نظری مهر صبح یکشنبه در نشست صنعت و معدن استان افزود: گفت علی رغم اینکه 12 سال از استان شدن گلستان می گذرد، متاسفانه با توجه به محدودیتهای صنعتی موجود در بخش صنعت از جایگاه مناسبی در سطح کشور برخوردار نیستیم.

وی اظهار داشت: سهم بخش صنعت استان در کشور تنها نیم درصد درصد است که باید همگی دست به دست هم دهیم و با همتی مضاعف جایگاه صنعت و معدن استان را ارتقاء دهیم.

اسماعیل مهدوی نیا رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی گلستان نیز با اشاره به فعالیتهای مرکز جذب سرمایه گذاری استان، از اعضای هیئت مدیره خانه صنعت و معدن استان درخواست کرد برای جذب سرمایه گذار خارجی به این مرکز کمک کنند.