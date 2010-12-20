مشارکت مردم در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مثال زدنی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی تمدن نحوه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها را تا کنون مطلوب ارزیابی کرد و افزود: برخلاف مباحثی که برخی رسانه های خارجی و جریان های داخلی مبنی بر بروز تنش پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مطرح کرده بودند، تمامی بررسی ها و شواهد از عزم و اراده جدی مردم برای مشارکت در اجرای این قانون حکایت دارد.



رئیس ستاد هدفمندسازی یارانه های استان تهران افزود:‌ ملت ایران بویژه مردم استان تهران این قانون را قانونی مترقی و مردمی می دانند که هدف آن اجرای عدالت برای همه است.



وی تصریح کرد:‌ بدیهی است اگر قانون هدفمند کردن یارانه ها در حین اجرای آن نیازمند اصلاحاتی باشد با توجه به پشتیبانی و حمایت مردم از این قانون، دولت اصلاحات لازم را انجام می دهد.

تهران نیازمند تدابیر و مدیریت ویژه است



استاندار تهران گفت:‌ قانون هدفمند کردن یارانه ها در این استان مانند سایر نقاط کشور اجرا می شود اما به لحاظ تعداد ناوگان و شبکه گسترده حمل و نقل، بویژه حمل و نقل عمومی باید برای آسایش و رفاه مردم تهران مدیریت ویژه و تدابیر بیشتری اعمال شود.



وی هماهنگی بخش های مختلف حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت در تهران را مناسب ارزیابی کرد و گفت:‌ شرایط در این بخش ها عادی و حتی مطلوب تر از روزهای گذشته بوده است.



تمدن تاکید کرد:‌ هیچ یک از بخشهای حمل و نقل در شرایط موجود حق افزایش قیمت را قبل از اعلام ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت ندارد.



استاندار تهران با اشاره به تشکیل ستادهای شهرستانی پاسخگویی به ابهامات و سووالات مردم در زمینه هدفمند سازی یارانه ها گفت:‌ وضعیت بازار و ارایه خدمات به مردم به طور شبانه روزی کنترل و با موارد تخلف با سرعت و قاطعیت برخورد می شود.



وی تاکید کرد: تدابیر ویژه ای برای تنظیم بازار استان تهران به کار گرفته شده است که بخشی از آن مربوط به نظارت و بازرسی است و بخش دیگر آن به تنظیم بازار و تامین کالاهای مورد نیاز مردم مربوط می شود.