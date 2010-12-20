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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۰۹

تمدن:

مشارکت مردم در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مثال زدنی است

مشارکت مردم در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مثال زدنی است

استاندار تهران مشارکت مردم در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها را مثال زدنی دانست و گفت: یک روز پس از اعلام اجرای قانون هدفمند کردن یارانه مردم به بهترین شکل ممکن برای اجرای این قانون همکاری کرده اند.

 به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی تمدن نحوه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها را تا کنون مطلوب ارزیابی کرد و افزود: برخلاف مباحثی که برخی رسانه های خارجی و جریان های داخلی مبنی بر بروز تنش پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مطرح کرده بودند، تمامی بررسی ها و شواهد از عزم و اراده جدی مردم برای مشارکت در اجرای این قانون حکایت دارد.

رئیس ستاد هدفمندسازی یارانه های استان تهران افزود:‌ ملت ایران بویژه مردم استان تهران این قانون را قانونی مترقی و مردمی می دانند که هدف آن اجرای عدالت برای همه است.

وی تصریح کرد:‌ بدیهی است اگر قانون هدفمند کردن یارانه ها در حین اجرای آن نیازمند اصلاحاتی باشد با توجه به پشتیبانی و حمایت مردم از این قانون، دولت اصلاحات لازم را انجام می دهد.

تهران نیازمند تدابیر و مدیریت ویژه است

استاندار تهران گفت:‌ قانون هدفمند کردن یارانه ها در این استان مانند سایر نقاط کشور اجرا می شود اما به لحاظ تعداد ناوگان و شبکه گسترده حمل و نقل، بویژه حمل و نقل عمومی باید برای آسایش و رفاه مردم تهران مدیریت ویژه و تدابیر بیشتری اعمال شود.

وی هماهنگی بخش های مختلف حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت در تهران را مناسب ارزیابی کرد و گفت:‌ شرایط در این بخش ها عادی و حتی مطلوب تر از روزهای گذشته بوده است.

تمدن تاکید کرد:‌ هیچ یک از بخشهای حمل و نقل در شرایط موجود حق افزایش قیمت را قبل از اعلام ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت ندارد.

استاندار تهران با اشاره به تشکیل ستادهای شهرستانی پاسخگویی به ابهامات و سووالات مردم در زمینه هدفمند سازی یارانه ها گفت:‌ وضعیت بازار و ارایه خدمات به مردم به طور شبانه روزی کنترل و با موارد تخلف با سرعت و قاطعیت برخورد می شود.

وی تاکید کرد: تدابیر ویژه ای برای تنظیم بازار استان تهران به کار گرفته شده است که بخشی از آن مربوط به نظارت و بازرسی است و بخش دیگر آن به تنظیم بازار و تامین کالاهای مورد نیاز مردم مربوط می شود.
کد مطلب 1213431

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