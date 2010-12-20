توسعه پایدار باید مبتنی بر خردورزی باشد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا ایرانبخش در مقدمه این کتاب افزود: در جهان سیال، فراپیچیده و رقابتی کنونی، یکی از اصلی ترین معیارها برای تعیین جایگاه علمی کشورها از نظر تولید علم، میزان مشارکت در روند توسعه علمی جهانی است.

وی اظهار داشت: تولید علم و دانایی از طریق تحقیق و پژوهش حاصل می شود و تولید علم باعث افزایش دانایی می شود.

وی خاطرنشان کر: این مهم، زمینه ساز فن آوری و در نتیجه تولید اشتغال مولد و ثروت ودر نهایت سبب آسایش ، توانایی و رفاه و امنیت اجتماعی می شود.



کتاب جدید دکتر علیرضا ایرانبخش با عنوان "رویکردی کاربردی به تولید علم" از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی به چاپ رسید. این کتاب در قالب 11 فصل تالیف شد.

این کتاب به بررسی تولید علم و شاخص های آن، پیشینه Scopus و ISI ، وضعیت ایران در ISI، آشنایی با ISC، تسهیلات تشویقی مقالات ISI و ISC، شاخص های ارزیابی مجلات در ISI، راهنمای استناد به منابع ( شیوه نامه APA )، چگونه یک مقاله در کلاس جهانی بنویسیم ؟، شیوه ارزیابی و پذیرش مجلات در ISI و ISC، نرم افزارهای کاربردی و کارعملی می پردازد.

گفتنی است تالیف این کتاب، کار مشترک دکتر علیرضا ایرانبخش دانشیار گروه آموزشی زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی و فرهاد نورائی، کارشناس ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وری است.

این کتاب با هدف ایجاد زمینه ای برای شناخت اعضای هیات علمی و پژوهشگران از شیوه های گزینش مقالات، چاپ و شناسائی مجلات توسط موسسات ISI ،ISC در قطع وزیری با تعداد ۳2۰ صفحه و تیراژ 200۰ جلد از سوی سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی به چاپ رسیده است.