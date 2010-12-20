فعالیتهای تبلیغاتی عرصه گردشگری در ایران ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مرضیه پیراوی ونک در میزگرد تخصصی راهکارهای نشر مفاهیم اسلامی با بهره‌گیری از صنعت گردشگری که در محل سالن جلسات پژوهشکده هنرهای سنتی اسلامی برگزار شد بر لزوم تشکیل اتاق فکر نیز تاکید کرد و گفت: به نظر من باید در بحث گردشگری اتاق فکر داشته باشیم و باید دید چه کسانی وارد موضوع گردشگری می‌شوند و با دست گذاشتن بر روی نقاط اشتراک فعالیت کرد.

پیراوی ونک تصریح کرد: باید کسی که به صنعت گردشگری می‌رود با بسیاری از مفاهیم چون، مفاهیم اسلامی آشنایی داشته باشد تا در نهایت اسلام و راه توحیدی و شعر قدسی را درست اشاعه دهد که هنر در این عرصه رسالت مهمی را بر عهده دارد.

این استاد دانشگاه در ادامه سخنان خود با اشاره به تاثیرگذاری هنر بر مخاطب گفت: ارسطو معتقد است یک پرده نقاشی(که منظورش کار هنری است) می‌تواند یک مفهوم را بهتر از چندین خبر بر مخاطب داشته باشد.

پیراوی ونک تصریح کرد: ورود زبان در کار هنر هم برای مخاطب و هم برای پیام رسانی روشنتر از سایر حوزه‌هاست چراکه هنر یک تجسم و تجلی ایده است و یک کار هنری می‌تواند بهتر از یک جمله خبری فرایند یادگیری را تسریع کند.

محدود کردن تاریخ ایران به دوران پس از اسلام اشتباه است

وی یادآور شد: اگر بخواهیم تاریخ گذشته ایران را قطع کنیم و یا خودمان را به ایران بعد از اسلام محدود کنیم خیانت به هنر اسلامی است و باید گردشگرانی که به ایران وارد می‌شود ابتدا با تاریخ و بن مایه‌هایی که به او رسیده آشنا کرد.

پیراوی ونک یادآور شد: حوزه هنر حوزه زبانی است که می‌تواند از یک سوء زمینه ساز گمراهی و از سوی دیگر باعث روشن شدن راه و اصلاحات و هدایتها باشد.

وی با اشاره به معماری اصفهان تصریح کرد: در معرفی معماری نباید آن را تنها مربوط به اصفهان و یا دوران اسلام دانست چراکه همین گنبد و مناره در پیش از اسلام هم وجود داشته است.

هنر و فرهنگ اسلامی، جامع و فراگیر است

پیراوی ونک ادامه داد: هنر اسلامی یک کثرت متناسب با فرهنگ اسلامی است که این هنر و فرهنگ جامع، کامل و در برگیرنده و فراگیر است که لباس متناسب با خود را بر تن می‌کند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: موضوع مهم در هنر اسلامی که در شاخصه‌های مختلف چون مساجد، گچ بریها و .. به چشم می‌آید و همه یک زبان، گفتار و کلام را دارند این است که در آن روح و وحدانیت اسلام است.

وی در ادامه یادآور شد: نگارگری، طرح فرش ما همه یک موضوع و یک شعر قدسی را زمزمه می‌کند و یک هنرمند همواره تلاش می‌کند همه التهابها و جهان بینی دینی خود را در آن بروز دهد.

پیراوی ونک خاطرنشان کرد: زمانی که یک توریست که وارد ایران می‌شود باید اولا او را با تمدن ایرانی آشنا کرد و از سوی دیگر و تاریخ و دوره‌های مختلف تاریخی را برای او بیان کرد.