کرمان 500 شهید در راه مبارزه با مواد مخدر تقدیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمان شب یکشنبه در همایش پیشگیری علمی از اعتیاد در کرمان با اشاره قاچاق مواد مخدر از معابر استان کرمان توسط قاچاقچیان اظهارداشت: استان کرمان در صف مقدم مبارزه با مواد مخدر قرار دارد و تا کنون 500 شهید در این رابطه تقدیم کرده است.

وی گفت: در صورتیکه در کشور یک نفر با مجازات اسلامی روبرو شود در غرب مورد تبلیغات رسانه ای قرار می گیرد اما تاکنون هیچ سازمان حقوق بشری در خصوص شهادت صدها نفر در مبارزه با مواد مخدر پاسخگو نیست.

وی بر استفاده از تجارب بین المللی در مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد و گفت: باید بحث پیشگیری از اعتیاد در جامعه با دقت بیشتری پیگیری شود.

کمالی ادامه داد: باید فرهنگ پیشگیری از اعتیاد در جامعه تبیین شود و در این خصوص استفاده از توان رسانه ها و مطبوعات ضروری است.

وی برنامه ریزی دقیق به خصوص در مدارس و دانشگاهها را برای پیشگیری از اعتیاد ضروری دانست.

کمالی همچنین بر استفاده از توان بخش خصوصی در این زمینه تاکید کرد و گفت: شناسایی کانونها اعتیاد و بررسی و کنترل آنها ضروری است.

