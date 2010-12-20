واکنش مسئولان کردستان به توقف پرداخت تسهیلات ازدواج/ مشکل کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، از ابتدای آبان ماه سال جاری امکان ثبت نام برای زوج های کردستان در سامانه اینترنتی تسهیلات ازدواج متوقف شده است و علیرغم گذشت نزدیک به دو ماه از این موضوع و بعد از انتشار گزارش خبرگزاری مهر، معاون استاندار کردستان خواستار اقدام بانک ها برای رفع این مشکل شد.

ارسلان ازهاری در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان گفت: بانک ها عامل باید هر چه سریعتر در راستای رفع این مشکل اقدام کرده و روند پرداخت تسهیلات ازدواج در استان کردستان از سر گرفته شود.

وی عنوان کرد: طی هفته گذشته درخواست های بسیاری در این رابطه به استانداری کردستان اعلام شده است و با توجه به نیاز مبرم جوانان به این تسهیلات انتظار می رود که بانک های استان اقدامات و پیگیری های لازم را در این حوزه انجام دهند.

خبرگزاری مهر نیز هفته گذشته با انتشار گزارشی خبر متوقف شدن پرداخت تسهیلات ازدواج را مطرح کرد که مدیران بانک های عامل استان در واکنش به این موضوع اعلام کردند: پرداخت تسهیلات ازدواج توسط بانک مرکزی و به صورت کشوری مدیریت می شود.

رئیس اداره امور شعب بانک تجارت کردستان در این رابطه اظهار داشت: سامانه اینترنتی ثبت نام تسهیلات ازدواج توسط بانک مرکزی کشور و به صورت متمرکز مدیریت می شود و بانک های استان هیچ گونه دخالتی در این موضوع ندارند.

رضوان مهرجونژاد بیان داشت: بانک مرکزی با توجه به میزان درآمد و مصارف بانک های استان تصمیم لازم را برای پرداخت تسهیلات اتخاذ می کند و در صورتی که منابع اعتباری موجود باشد، امکان ثبت نام برای افراد در سامانه اینترنتی ازدواج امکان پذیر می شود.

وی گفت: با توجه به اینکه تسهیلات ازدواج به صورت قرض الحسنه پرداخت می شود، باید سپرده گذاری های این بخش در بانک های استان متناسب با میزان پرداختی های بخش ازدواج باشد که در غیر این صورت بانک مرکزی امکان پرداخت تسهیلات در این بخش را محدود می کند.

رئیس اداره امور شعب بانک تجارت استان کردستان در پایان گفت: بانک تجارت از ابتدای سال رقم بسیاری را در این حوزه پرداخت کرده است و هم اکنون روند پرداخت به افرادی که در ماه های ابتدایی سال در سامانه ثبت نام کرده بودند، ادامه دارد.

رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان کردستان نیز به خبرنگار مهر گفت: با توجه به سهمیه بندی اعلام شده توسط بانک مرکزی کشور، بانک ملی استان کردستان موظف به پرداخت شش هزار فقره تسهیلات ازدواج در سال جاری است که از اول فروردین تا 16 آذرماه سال جاری، چهار هزار و 600 مورد پرداخت شده است و روند پرداخت ها در شعبه های این بانک در سطح استان همچنان ادامه دارد.

منوچهر رضانیا بیان داشت: ما هیچ گونه امکانی برای دخل و تصرف در سامانه پرداخت تسهیلات ازدواج را نداریم و باید این موضوع از طریق مسئولان بانک مرکزی کشور پیگیری شود .

بر اساس آمارهای رسمی اداره کل ثبت احوال استان کردستان، در شش ماهه اول سال جاری 9 هزار 297 مورد واقعه ازدواج به ثبت رسیده است که مقایسه این آمار با سال گذشته از کاهش 200 موردی ثبت واقعه ازدواج خبر می دهد و البته مقایسه این آمار با سال 87 نیز همچنان نشان از کاهش است .

روند کاهشی ازدواج در حالی همچنان ادامه دارد که متاسفانه مسئولان بانک های استان و سایر مدیران کردستان بعد از گذشت 50 روز از موضوع محدودیت در پرداخت تسهیلات ازدواج اقدام قابل توجهی را انجام نداده و باعث سرگردانی و بلاتکلیفی زوج های جوان در این استان شده اند .

در حالیکه نزدیک دو ماه است که روند پرداخت تسهیلات ازدواج در استان کردستان متوقف شده است اما در استان های همجوار این مهم ادامه دارد.