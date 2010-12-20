75 واحد صنعتی در گلستان پروانه بهره برداری گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین طلوعیان صبح یکشنبه در نشست هم اندیشی خانه صنعت و معدن استان گلستان افزود: این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشدی 100 درصدی را نشان می دهد.

وی ضمن تشکر از اعضای جدید هیئت مدیره خانه صنعت و معدن استان اظهار امیدواری کرد: با ایجاد همدلی و اتحاد در بین اعضای این نهاد مدنی، خانه صنعت و معدن ارتباط موثری با بخش صنعت و معدن داشته و نقش تعیین کننده ای در توسعه صنعتی و معدنی استان ایفا کند.

سرپرست سازمان صنایع و معادن گلستان درباره وضعیت اشتغال در بخش صنعت و معدن استان نیز گفت: سهمی که کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان برای ایجاد اشتغال در بخش صنعت و معدن در سال 89 در نظر گرفته هزار و 644 نفر است.

طلوعیان بیان داشت: از ابتدای سالجاری تاکنون هزار و 780 نفر در این بخش مشغول به کار شده اند و امیدواریم این عدد تا پایان سال به دو هزار و 200 نفر برسد.



وی در خصوص طرح آمایش صنعتی و معدنی استان نیز گفت: هم ا کنون 14 طرح صنعتی ایجادی با اعتباری بالغ بر هزار و 700 میلیارد ریال از محل این طرح در سطح استان در دست اجراست.