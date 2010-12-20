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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۰۲

استاندار کرمان:

سوء استفاده کنندگان در بازار با برخورد قانونی مواجه می شوند

سوء استفاده کنندگان در بازار با برخورد قانونی مواجه می شوند

کرمان - خبرگزاری مهر: اسماعیل نجار با تاکید بر لزوم همکاری مردم و مسئولان در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها گفت: در راستای اجرای این قانون با هرگونه تخلف و سوء استفاده احتمالی برخورد قانونی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، نجار شب یکشنبه در کارگروه تنظیم بازار استان کرمان با اعلام آمادگی کامل کرمان در زمینه اجرای مطلوب قانون هدفمند سازی یارانه ها اظهارداشت: در راستای اجرای هر چه بهتر این قانون همکاری اقشار مختلف مردم و مسئولان و اطلاع رسانی به جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی با تاکید بر نظارت ویژه در بازار ادامه داد: نباید اجازه داد عده ای سود جو ارزاق عمومی مردم را دست خوش منفعت طلبی خود قرار دهند.

استاندار کرمان افزود: باید با قاطعیت و دقت با متخلفان احتمالی در روند بازار برخورد شود.

وی همچنین با اشاره به وضعیت توزیع سیلندر گاز در استان کرمان از مسئولان خواست وضعیت موجود در اسرع وقت ساماندهی شود.

نجار همچنین بر کنترل موجودی انبارهای واحدهای صنفی هر 15 روز تاکید کرد و افزود: نظارت باید با دقت در بازار صورت گیرد.

وی ادامه داد: احتمال اعلام متخلفان احتمالی وجود دارد.

وی در خصوص قیمت نان نیز با اشاره به اعلام نرخهای جدید گفت: مردم در خرید نان باید به کیفیت نان بیش از هر چیز اهمیت دهند و از خرید نان بدون کیفیت خودداری کنند.
 

کد مطلب 1213441

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