به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمدمهدی اسماعیلی شامگاه یکشنبه در جمع مدیران دستگاه‌های دولتی استان اصفهان به طرح احداث دهکده دفاع مقدس در اصفهان اشاره کرد و افزود: فاز نخست احداث دهکده دفاع مقدس در استان اصفهان با مشارکت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و استانداری اصفهان اجرا خواهد شد تا گامی مهم در ماندگاری دوران هشت سال دفاع مقدس برداشته شود.

وی همچنین با اشاره به اعتبارات اختصاص یافته به منظور بازدید کاروانهای راهیان نور استان اصفهان از مناطق جنگی و عملیاتی جنوب کشور، اظهار داشت: سال گذشته 650 میلیون تومان اعتبار به منظور اختصاص به کاروانهای راهیان نور اختصاص داده شد که این میزان اعتبار در سال جاری با افزایش 100 درصدی رو به رو شده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه جوانان، دانشجویان و تمامی اقشار استان اصفهان از شرکت در کاروان راهیان نور استقبال گسترده‌ای داشته‌ و دارند، تصریح کرد: جمعیت کاروانهای راهیان نور استان اصفهان در سال جاری به 100 هزار نفر افزایش می‌یابد که یک رکورد بی‌سابقه در سالهای گذشته را به نمایش خواهد گذاشت.

وی با تاکید بر اینکه استان اصفهان طرح‌های بسیاری به منظور افزایش آگاهیهای مردم و اقشار مختلف جامعه از دوران جنگ تحمیلی دارد، اضافه کرد: تجهیز و فراهم‌ آوری زیرساختهای مورد نیاز در مناطق جنگی و عملیاتی جنوب کشور یکی از طرح‌های فرهنگی مهم استان اصفهان محسوب می‌شود.

اسماعیلی همچنین با اشاره به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در کشور و استان اصفهان تاکید کرد: هم‌اکنون هیچ مورد ابهام آمیزی به منظور اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در کشور و استان اصفهان وجود ندارد و تمامی مسائل و موارد به صورت شفاف پیش رفته است.

وی ادامه داد: مردم اصفهان در روز نخست اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با آگاهی کامل نسبت به این مسئله برخورد کردند و بر همین اساس شاهد بودیم که اجرای این قانون نه تنها موجبات تشنج در جامعه را پدید نیاورد بلکه روز گذشته استان اصفهان در آرامش کامل بود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه مدیران باید نقاط ابهام طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را برطرف کنند، گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی استان اصفهان به هیچ عنوان نباید نکته ابهام آمیزی در ارتباط با هدفمند کردن یارانه‌ها عنوان کنند تا به این وسیله شرایط برای اجرای صحیح و شفاف این قانون در کشور فراهم آید.

وی با اشاره به تشکیل قرارگاه عدالت استانداری اصفهان نیز افزود: در صورتیکه مدیران مشکل و یا ابهامی در ارتباط با طرح هدفمند کردن یارانه‌ها دارند به قرارگاه عدالت اجتماعی استانداری اصفهان اعلام کنند تا در سریعترین زمان ممکن نسبت به برطرف کردن این نقاط مبهم تمهیدات لازم اندیشیده شود.

اسماعیلی اظهار داشت: نمایندگانی از دستگاه‌های اقتصادی، امنیتی و قضایی استان اصفهان در قرارگاه عدالت اجتماعی استانداری این استان مستقر شده‌اند و بر همین اساس از تمامی مدیران درخواست می‌کنیم ابهامات خود را با این قرارگاه مطرح کنند.