به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از نرم افزار نمایه "گنج جنگ" یکشنبه 28 آذر با حضور سردار حسین سلامی جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران، منصور واعظی دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور و محمدرضا اخضری کاشانی مدیر عامل موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی نمایه در سالن اجتماعات دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی برگزار شد.

اخضریان کاشانی در این برنامه گفت: با توجه به اهمیت موضوع جنگ نرم در شرایط امروز، تولید کتاب و نرم افزار مانند خرید موشک است و کاری که موشک و سلاح در میدان نبرد سخت می کند کتاب و نرم افزار در عرصه جنگ نرم انجام می‌دهد.

وی ضمن اعلام گزارشی از فعالیت های موسسه نمایه گفت: تا امروز 1700 عنوان روزنامه، فصلنامه، ماهنامه و نشریه به صورت روزانه نمایه سازی شده است و نرم افزار نمایه نشریات در 2000 کتابخانه عمومی کشور و فضای مجازی اینترنت قابل دسترسی است که این فناوری فقط در چند کشور دنیا وجود دارد.

کاشانی با اشاره به فعالیت های موسسه نمایه گفت: برای رونمایی در آینده تعداد زیادی نرم افزار داریم که گل سرسبد آنها نرم‌افزار "نمایه ولایت" است که مربوط به شخصیت رهبر معظم انقلاب است و اطلاعاتی که در این نرم افزار آمده چندین برابر حجم اطلاعات دفتر نشر آثار مقام معظم رهبری است. در توصیف شرایط موجود باید بگوییم که در ترافیک رونمایی گرفتار شده ایم.

مدیرعامل موسسه نمایه گفت: در بهمن ماه سال جاری نیز همزمان با دهه فجر رونمایی از پروژه گنجینه مطبوعات را با حدود 5 میلیون مقاله از مطبوعات کشور که از سال 57 تا امروز منتشر شده اند خواهیم داشت که بزرگترین پروژه مطبوعاتی کشور است.

کاشانی با اشاره به نرم افزار نمایه گنج جنگ گفت: فاز ابتدایی این طرح امروز رونمایی می‌شود و فاز دوم آن در نمایشگاه بین‌المللی کتاب در اردیبهشت ماه سال آینده رونمایی خواهد شد. در این برنامه جا دارد تا یک گله کوچک از نهادهای فرهنگی مرتبط با دفاع مقدس داشته باشم زیرا هیچ کدام از این نهادها تا به حال نرم افزار نمایه دفاع مقدس را تهیه نکردند. البته هدف ما فروش این نرم افزار نیست بلکه انتشار اطلاعات مربوط به دوران دفاع مقدس است.