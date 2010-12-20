وزیر ارشاد رئیس کنگره اخلاق زیستی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید محمد حسینی به لحاظ طرح مسایل فرهنگی و اخلاقی در حوزه اخلاق زیستی به عنوان رئیس کنگره اخلاق زیستی معرفی شد.

این کنگره از 16 تا 18 بهمن ماه جاری با همکاری سازمان فرهنگی، آموزشی و علمی اسلامی (آیسسکو)، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجمن علمی حقوق پزشکی ایران، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، کمیته حقوق، اخلاق و استاندارد ستاد توسعه زیست فناوری، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و پژوهشکده رویان در محل پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک برگزار می شود.



صاحب نظران و اساتید حوزه های مختلف مرتبط با اخلاق زیستی، در این کنگره در خصوص محورهای اصول و مبانی نظری و فلسفی اخلاق زیستی، اخلاق زیستی در اسلام و دیگر ادیان ابراهیمی و مباحث کاربردی اخلاق زیستی به بحث می پردازند.