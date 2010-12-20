به گزارش خبرگزاری مهر، مترضی گودرزی معتقد است این کتاب بر اساس پاسخگویی به یک نیاز مهم جامعه هنری و دانشگاهی کشور شکل گرفته و همین نیاز او را به انجام این کار واداشته است.

این نویسنده و پژوهشگر هنر با بیان اینکه مجموعه کتاب "تاریخ تطبیقی هنر" به حوزه‌های مختلفی مثل معماری، نقاشی، مجسمه سازی، موسیقی، ادبیات و تئاتر می پردازد ، می گوید : بر این اساس کتاب مذکور می تواند خلاء موجود را پر کند. ضمن اینکه در این کتاب پیش از پرداختن به حوزه های تخصصی هنر، زیرساختهای فرهنگی- اجتماعی و سیاسی هر پدیده و اتفاقات هنری مورد بررسی قرار گرفته است.

دکتر گودرزی درباره ساختار شکل گیری کتاب هم توضیح می دهد: کتاب عمدتاً به هنر و فرهنگ مغرب زمین اختصاص دارد. مبنای تاریخی آن نیز رنسانس است و به دلایلی از سال 1400 میلادی آغاز می شود. در یک برش مقطعی، در عین حال که سیر تاریخ طی می شود، هر اتفاق هنری مورد بررسی قرار گرفته است.

به گفته گودرزی این کتاب تاریخ هنر را تا سال 2000 میلادی بررسی کرده است.