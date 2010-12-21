کارگران اخراجی گلستان با پیگیری مسئولان به سر کار بازگشتند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین امیری روز گذشته در ستاد هدفمندی یارانه ها در گرگان افزود: این درحالی است که ریزش نیروی انسانی با توجه به مشکلات جامعه کارگری، با تامین منابع رفع و رجوع می‌شود.

وی اظهار داشت: با اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها تمهیدات لازم برای جلوگیری از ریزش احتمالی نیروی انسانی در بخش های مختلف اقتصادی بعمل می آید ودر این راستا مدیریت صحیح نیروی انسانی از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی از طرح هدفمند سازی یارانه‌ها به عنوان بزرگترین متغیر اجتماعی کشور یاد کرد.

مدیر کل تامین اجتماعی گلستان تصریح کرد: همه کارشناسان بر این عقیده هستند که اجرای این طرح جبران غفلت های گذشته است و سه قوه نیز بر ضرورت و اهمیت آن تاکیدات فراوان داشته اند.

امیری یادآور شد: این طرح باید با شدت و حدت تمام اجرائی شود و در همین راستا تامین اجتماعی نیز باید همسو با سیاستهای دولت تدابیر خاصی در این مورد اتخاذ کند که یکی از این مسائل ریزش نیروی انسانی است.

به عقیده وی فازعملیاتی نخست دراجرای طرح مذکور توجیه وتبیین و چرایی طرح است و با شکل‌گیری واجرای خوب، اثرات آن در جامعه طنین‌انداز خواهد شد.

مدیر کل تامین اجتماعی گلستان شمار جمعیت تحت پوشش سازمان را یک سوم کل جمعیت استان اعلام کرد و افزود: جمعیت 20 هزار نفری کانون بازنشستگان نیز در خصوص هدفمندی یارانه‌ها در جلسات هم‌اندیشی در قالب کارگاهی که برگزار شده بود آموزش دیده‌اند.

وی تصریح کرد: بازنشستگان از مزیتهای بیمه تکمیلی برخوردار و مسئله بیمه افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیز به زودی حل و فصل خواهد شد.

به گفته امیری درمان مستقیم، فاز دوم طرح است که در این خصوص نیز تمامی نیازهای دارویی استان نیز پیش‌بینی شده است.