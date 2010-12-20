سردار مهدی توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم در خصوص هدف از برگزاری کنگره علمی پیشگیری اولیه از اعتیاد بیان داشت: این کنگره با هدف تقویت پشتوانه‌های علمی، ادبیات نظری عرصه پیشگیری در کانون‌های هدف، بهره‌گیری و مداخله مراکز علمی، دانشگاهی و حوزوی در برنامه‌های پیشگیری اولیه از اعتیاد و ارتقای سطح دانش تخصصی کارشناسان عرصه پیشگیری برگزار می‌شود.



معاون شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قم با بیان اینکه در حال حاضر 30 تشکل مردم نهاد و دولتی در زمینه مبارزه با مواد مخدر فعالیت می‌کنند، گفت: تا کنون بیش از 30 مقاله در شش موضوع به کنگره ارسال شده است.



سردار توکلی بیان داشت: علاوه بر ارائه مقالات، در بعد از ظهر روز کنگره 250 نفر از مربیان و کارشناسان طرح‌های پیشگیری از اعتیاد، آموزش و پرورش در کارگاه آموزشی حضور خواهند داشت و مورد آموزش قرار می‌گیرند.



وی در خصوص موضوعات و محورهای کنگره اظهار داشت: این کنگره در 6 محور با موضوعات نقش آموزه‌های دینی در پیشگیری اولیه از اعتیاد، نقش خانواده در پیشگیری اولیه از اعتیاد، روش‌های پیشگیری اولیه از اعتیاد در محیط آموزشی، محل‌های کار و محله‌ها با تأکید بر سازمان‌های مردم نهاد و همچنین نقش رسانه‌ای دیداری، ‌نوشتاری، شنیداری و الکترونیکی در پیشگیری اولیه از اعتیاد برگزار می‌شود.



فرمانده انتظامی قم ادامه داد: نیروی انتظامی قم در سال جاری در برخورد با مجرمین، میزان کشفیات، شناسایی افراد متخلف و پیشگیری از اعتیاد در جامعه عملکرد خوبی داشته است.



وی در خصوص وضعیت منابع علمی استان قم در زمینه پیشگیری اولیه از مواد مخدر اظهار داشت: منابع علمی استان قم در زمینه پیشگیری اولیه از اساتید، نخبگان و مراکز پژوهشی و آموزشی استفاده شده است.



دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر قم در خصوص مشارکت 12 دستگاه استان در برگزاری این کنگره، اضافه کرد: در این کنگره از سوی شورای هماهنگی با مواد مخدر استان و با مشارکت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم و همکاری استانداری، ‌نیروی انتظامی، ‌صدا و سیما، بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی، ‌اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، کمیته امداد، ‌سازمان بسیج سازندگی، آموزش و پرورش و دانشگاه قم برگزار می‌شود.



توکلی با اشاره به اینکه نخستین کنگره علمی پیشگیری اولیه از اعتیاد در قم در تاریخ پنج‌شنبه دوم دی ماه در سالن غدیر دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم برگزار می‌شود اظهار داشت: مقالات برتر و مصاحبه اساتید و مدیران استانی نیز در کتاب همایش چاپ می‌شود.



وی در پایان خاطر نشان کرد: در همایش علمی پیشگیری اولیه از اعتیاد، پیام وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری نیز قرائت می شود.

