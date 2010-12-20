۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۲۶

آقاخانی داور جشنواره نمایشنامه‌خوانی "افراز" شد

ایوب آقاخانی به همراه محمودرضا رحیمی و آشا محرابی داوری آثار جشنواره نمایشنامه‌خوانی انتشارات "افراز" را انجام می‌دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره نمایشنامه‌خوانی "افراز" به همت نشر افراز برگزار می‌شود که آثار شرکت کننده در این جشنواره از روی کتاب‌های چاپ شده انتشارات افراز اجرا می‌شوند. مرحله بررسی آثار متقاضی حضور در این جشنواره به تازگی تمام شد و گروه بازبین حدود 40 فیلم آثار متقاضی را مورد بررسی قرار دادند.

مرحله نهایی جشنواره نمایشنامه‌خوانی "افراز" زمستان سال جاری با حضور ایوب آقاخانی، محمودرضا رحیمی و آشا محرابی به عنوان هیئت داوری این جشنواره برگزار می‌شود.

