به گزارش خبرگزاری مهر، شورای اقتصاد بنا به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد جزء (1) بند "ج" ماده(13) قانون برنامه چهارم توسعه با اختصاص بالغ بر 67 هزار میلیارد ریال تسهیلات مالی خارجی برای تامین اعتبار احداث نیروگاه‌های جدید در کشور موافقت کرد.

بر اساس این مصوبه، از محل تسهیلات موضوع جزء "الف" بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 (تسهیلات مالی خارجی) 12 هزارمیلیارد ریال تسهیلات برای طرح احداث سد و نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای ایلام، 5/8 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای طرح احداث سد و نیروگاه برقابی خراسان یک، 7/14 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای سد و نیروگاه برقابی خراسان دو، 8/4 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای سد و نیروگاه برقابی خراسان سه، 1/4 هزار میلیارد ریال برای سد و نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای آزاد و 3/23 هزار میلیارد ریال برای طرح اجرای 5050 مگاوات تجهیزات اصلی نیروگاه‌های بخاری، اختصاص می‌یابد.

اجرای این طرح‌ها منوط به اخذ تاییدیه توجیهی فنی، اقتصادی و مالی طرح از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تاییدیه سازمان حفاظت محیط زیست است.

همچنین رعایت مفاد قانون "حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات – مصوب 1375-" در اجرای طرح‌های فوق الزامی است.

براساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وزارت نیرو موظف است گزارش پیشرفت کار را در مقاطع شش ماهه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه کند. این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.