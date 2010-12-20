قیمت کالا در فروشگاههای شهروند پایتخت تغییری ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت گودرزی با بیان این مطلب به فرارسیدن شب یلدا نیز اشاره کرد و افزود: میوه های مورد نیاز شهروندان در شب یلدا به میزان کافی در فروشگاه های عرضه کننده میوه فله ، تدارک دیده شده و بر اساس قیمت های گذشته عرضه خواهد شد.

وی اظهار کرد: شعبه های عرضه کننده میوه فله همچون بیهقی ، بوستان ، بهرود و... به طور کامل برای عرضه میوه شب یلدا به شهروندان آماده هستند و تدابیرلازم به منظور عرضه میوه به میزان کافی اندیشیده شده است.

گودرزی در خصوص عرضه آجیل و خشکبار شب یلدا نیز گفت: آجیل و خشکبار با کیفیت مناسب ، برای شب یلدا نیز به میزان کافی در دسترس شهروندان خواهد بود همچنین با توافقات انجام شده با تامین کنندگان ، این اقلام نیز همچنان با قیمت قبلی ارائه خواهد شد.

مدیرعامل فروشگاههای شهروند بااشاره به ساعت کاری فروشگاهها نیز گفت: تمامی شعبه های فروشگاه های شهروند تا ساعت 21 به شهروندان خدمات رسانی خواهند کرد ، فروشگاه بیهقی نیز مانند گذشته تا ساعت 24 باز خواهد بود و امکان تهیه مایحتاج شهروندان در شب یلدا نیز به خوبی فراهم است.



