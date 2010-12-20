نمایشگاه تخصصی کتب خارجی در دانشگاه تبریز آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رئیس دانشگاه تبریز صبح دوشنبه در آیین افتتاح این نمایشگاه با بیان اینکه نمایشگاه های تخصصی کتب‌ دانشگاهی فرصت مناسبی برای عرضه آن‌ها به شمار می رود، خاطر نشان کرد: دانشگاه تبریز برای عرضه کتب دانشگاهی از موقعیت علمی و آموزشی تاثیرگذاری برخوردار است و در این راستا این دانشگاه همواره ضمن توجه جدی به تجهیز کتابخانه های دانشگاه از برپایی چنین نمایشگاه هایی حمایت می کند.

دکتر سید محمد تقی علوی با تاکید بر اهمیت گسترش فرهنگ کتابخوانی در بین دانشجویان گفت: برپایی نمایشگاه های تخصصی امکان دسترسی مناسب دانشگاهیان را به آخرین کتب منتشره فراهم میکند و ضمن ایجاد انگیزه در گسترش فرهنگ کتابخوانی نیز تاثیر بسزایی دارد.

در این نمایشگاه بیش از دو هزار و 500 عنوان کتاب خارجی در زمینه های فنی، علومپایه و علوم انسانی از جدیدترین کتب منتشره ارائه شده است.

نمایشگاه عرضه کتب خارجی تا یکم دی ماه برای بازدید علاقمندان دایر بوده و کتب ارایه شده در آن از تخفیف نمایشگاه بینالمللی برخوردار خواهد بود.

گفتنی است این نمایشگاه از سوی کتابخانه مرکزی و حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه تبریز با همکاری شرکت نگارستان آبی بر پا شده است.

هفته پژوهش از چهارم تا 9 دیماه خواهد شود.