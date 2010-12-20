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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۴۶

نتایج موفقیت آمیز آزمایش بالینی درمان سرطان لنفاوی با سلولهای بنیادی

نتایج موفقیت آمیز آزمایش بالینی درمان سرطان لنفاوی با سلولهای بنیادی

گروهی از دانشمندان ایتالیایی موفق شدند با پیوند سلولهای بنیادی به 44 بیمار مبتلا به سرطان خون لنفاوی پیشرفته 84 درصد از بیماران را درمان کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان موسسه "خون شناسی پزارو" پس از تصویب آزمایش بالینی توسط کمیته اخلاق پزشکی، آژانس دارویی ایتالیایی و آژانس دارویی اروپا بر روی 44 بیمار مبتلا به فاز پیشرفته سرطان خون لنفاوی (لینفوما) درمان از طریق پیوند سلولهای بنیادی خونساز خود فرد را آزمایش و اکنون نتایج بالینی و بیولوژیکی این تحقیقات را پس از سه سال منتشر کردند.

براساس گزارش آنسا، نتایج این بررسیها نشان می دهد که بیماری در 84 درصد از بیماران به طور کامل فروکش کرد.

این دانشمندان که نتایج بررسیهای خود را در اجلاس سالانه انجمن خون شناسی آمریکا ارائه کردند در این خصوص توضیح دادند: "این آزمایش حدود سه سال قبل آغاز شد و 44 بیمار که همگی در فاز پیشرفته بیماری بوده و یا نسبت به درمان های عادی مقاوم شده بودند تحت درمان پیوند سلولهای بنیادی قرار گرفتند. نتایج این آزمایشات تحولی در عرصه پیوند سلولهای بنیادی خون ساز خود فرد در 20 سال اخیر به شمار می رود."

کد مطلب 1213463

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