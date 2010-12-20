هوای تهران در شرایط ناسالم است

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای شهر تهران از میزان غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از دو نیم میکرون نسبت به روز گذشته کاسته و بر غلظت آلاینده منوکسید کربن و ذرات معلق کمتر از ده میکرون افزوده شده است.

به این ترتیب میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در هوای پایتخت فراتر از حد مجاز است و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط ناسالم است.

همچنین گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی صاف در پاره ای نقاط غبار آلود صبحگاهی است. به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا تا ساعات ظهر در شرایط ناسالم باقی بماند.