578 خانوار کمیته امداد شیروان تحت پوشش بیمه هستند

غلامحسن خوش قامت در گفتگو با خبر نگار مهر اظهار داشت: سالانه 32 درصد از زنان سرپرست خانوار به شماره زنان تحت حمایت این نهاد افزوده می شود که در جمع 578 خانوار کمیته تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی، عشایری و روستایی هستند که 383 نفر زنان سرپرست خانوار را در بر می گیرد.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون موجود، زنان بالای 50 سال نمی توانند تحت پوشش بیمه قرار گیرند تصریح کرد: در حال حاضر 15 هزار و 259 نفر مرد و زن تحت پوشش بیمه هستند که هم اکنون 196 نفر آنان زنان سرپرست خانوار زیر 50 سال هستند.



وی تعداد یتیمان تحت پوشش این نهاد را دو هزار و 578 نفر ذکر کرد و افزود: از این تعداد هزار و 507 یتیم دارای حامی و هزار و 665 نفر آنان بدون حامی هستند.



به گفته وی تمامی ایتام زیر 18 سال در شهرستان شیروان دارای حامی هستند.



خوش قامت بیان کرد: در این طرح حامی با تقبل حمایتهای مادی و معنوی یک یا چند فرزند یتیم، ماهیانه 200 هزار ریال را به شماره حساب واریز می کند که در صورت تمایل و توانمندی حامیان، واریز و مساعدت بیش از این مبلغ نیز امکان پذیر بوده و در صورت تشریع وضعیت ایتام از سوی کمیته امداد حامیان ارجمند می توانند در ابعاد مختلف زندگی یتیم راه گشا باشند که در این راستا همکاری و تعامل حامیان طرح اکرام به صورت تعهد یکساله بوده و پس از یکسال در صورت تمایل می توانند تا زمان تحت پوشش بودن فرزند یتیم ، حمایت خود را استمرار بخشند.



وی اظهار داشت: مساعدت حامیان ایتام برای یتیمان میانگین ماهانه 11 میلیون و 500 هزار تومان می باشد که طرح حمایت از ایتام سالانه 20 درصد رشد داشته است که به غیر از این مورد ماهیانه 16 میلیون تومان هم از جمع آوری صندوقهای صدقات سطج شهر و روستا صورت می گیرد.



وی ادامه داد: در حال حاضر هفت هزار خانوار در قالب 17 هزار نفر تحت حمایت این نهاد هستند که 10 درصد کل جمعیت شیروان را شامل می شود که از این تعداد سه هزار و 644 شامل خانوارطرح شهید رجایی و مابقی خانواده های مددجو شامل بی سرپرست، فوت، طلاق، سرباز و مریض می باشند که 100 درصد خانوارهای سالمندان تحت حمایت در روستاها ساکن هستند.



وی گفت: از 17 هزار نفری که تحت حمایت این نهاد هستند چهار هزار و 600 نفر ساکن شهر و مابقی در روستاها ساکن هستند که به مناسبت عید غدیر امسال به 73 نفر دختر برای جهیزیه به مبلغ یک میلیون تومان و به 25 نفر آقا مبلغ 200 هزار تومان کمک بلا عوض اهداء شده است.

