مشکل آلودگی هوا ریشه ای حل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، انوشیروان محسنی‌ با بیان این که آلودگی هوای تهران و دیگر کلانشهرها روز به روز بیشتر می شود و برای جلوگیری از تحمیل هزینه های اضافی، باید در صدد ارائه راهکارهای اساسی بود، گفت: اقدامات موقت - که عمدتا هم فاقد پشتوانه علمی هستند - تاثیر چندانی بر کاهش آلودگی هوا ندارد، چرا که آلودگی هوا، تبدیل به موضوعی دایمی شده است و باید به صورت ریشه ای به رفع آن اندیشید.

وی گفت: وضعیت هوای کلان‌شهرها روز به روز بدتر می‌شود و راهکارهایی موقت، ممکن است موثر باشد؛ اما چاره این درد دائمی نیست.

وی با اظهار اینکه نمی‌توان مردم را مجبور کرد که از ماشین‌هایشان استفاده نکنند، بر ضرورت توجه به رفع تمام عوامل آلوده کننده هوا، از جمله دود حاصل از سوخت نامناسب کارخانه ها که در مواردی، به اندازه میلیونها خودرو، آلودگی تولید می کنند، تاکید کرده و گفت: در شرایطی که آلودگی هوا، یک معضل همیشگی است و همچنین، نظر به این که در زمان هدفمندی یارانه ها هم، توسعه حمل و نقل عمومی، یک ضرورت اساسی محسوب می شود، لذا باید به عنوان یک اقدام حداقلی و در عین حال موثر، قانون کمک به توسعه مترو، اجرایی، و دیگر بودجه های مربوط به این بخش نیز پرداخت شود.

محسنی، الزام دولت به پرداخت بودجه 2میلیارد دلاری مترو را از مناسب‌ترین راهکارها برای رفع آلودگی هوا و جلوگیری از بیشتر شدن آن، دانست و گفت: در عین حال باید در راستای الزام خودرو سازان به رعایت استانداردها، درخواست از مردم برای استفاده از وسایل نقلیه عمومی و به خصوص مترو و چاره اندیشی برای سوخت کارخانه ها و ... اقداماتی اساسی انجام گیرد.

نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اعلام این که کمیسیون بهداشت از معاون بهداشتی وزارت بهداشت درخواست دارد تا توضیحاتی درباره میزان آلاینده‌ها در هوا و تاثیرمستقیم و غیرمستقیم آن بر مرگ و میر و سلامت افراد ارائه کند، از احتمال تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری حل مشکل آلودگی هوای کلان‌شهرها در کمیسیون متبوعش خبر داد.