علی حقیقی اصل در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: بخشی از خدمات دانشجویی مانند تغذیه تا کنون توسط صندوق رفاه دانشجویان پشتیبانی شده و در اختیار دانشگاهها قرار گرفته است. صندوق رفاه دانشجویان در گذشته قول داده که اگر هزینه های خدمات دانشجویی تغییر کرد این صندوق کمک بیشتری به دانشگاهها ارائه می کند.

وی در تشریح انتظاری که در زمینه حمایت های دولتی از دانشگاهها در پی هدفمندسازی یارانه ها وجود دارد گفت: بر اساس صحبتهایی که معاون پشتیبانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گذشته داشته و با توجه به اطلاعات و آماری که از دانشگاهها جمع آوری کردند، انتظار می رود تورمی که در پی حذف یارانه ها ایجاد می شود را در بودجه بگنجانند.

رئیس دانشگاه علوم پایه دامغان درباره هزینه های برق، آب و گاز دانشگاهها پس از هدفمندسازی یارانه ها گفت: برق، آب و گاز مصرفی دانشگاه مشخص است و وقتی با حذف یارانه ها مقداری گران می شوند، می توانند به راحتی میزان افزایش قیمت آنها را محاسبه کنند و در بودجه دانشگاهها لحاظ کنند، لحاظ کردن افزایش قیمت آنها در بودجه کار سختی نیست.

حقیقی اصل از قول وزارت علوم برای حمایت از دانشگاهها در زمینه هزینه های آب، برق و گاز مصرفی دانشگاهها خبر داد و به مهر گفت: سه ماه بیشتر تا پایان سال نداریم و قطعا خود دانشگاه می تواند این مدت زمان را مدیریت کند. باید منتظر بمانیم سال آینده چه اتفاقی می افتد. حذف یارانه ها برای دانشگاه بار مالی ایجاد می کند لذا انتظار می رود وزارت علوم از دانشگاهها حمایت کند.

گروه حوزه و دانشگاه خبرگزاری مهر آماده انتشار نظرات و دیدگاههای مسئولان صندوق رفاه یا وزارت علوم در این زمینه است.