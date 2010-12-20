داریوش رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: این جشنواره با موضوعات ترویج فرهنگ ازدواج، پیشگیری از اعتیاد و موضوعات آزاد برگزار می‌شود.

وی افزود: علاقمندان به شرکت در این جشنواره می‌توانند در هر موضوع تنها یک اثر را به دبیرخانه ارسال کنند و این آثار باید کاملا جدید و ابتکاری بوده و قبلا در جشنواره دیگری شرکت داده نشده باشند.

رضوانی 10 بهمن سال جاری را آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این جشنواره عنوان کرد و افزود: اعلام نتایج بازخوانی این آثار شنبه 16 بهمن ماه و زمان برگزاری و اختتامیه آن نیز بیستم بهمن جاری است.

وی با تاکید بر اینکه طنز عرصه مهم و اعتراضی است که هنرمندانه و با ظرافت انجام می‌شود، گفت: استقبالی که از جشنواره طنز می‌شود نشان می‌دهد حمایت درست از هر امری می‌تواند موجبات رشد و شکوفایی آن شود و ما نیز در عرصه طنز در این جشنواره شاهد شکوفایی استعدادهای بسیار خواهیم بود.

رضوانی خاطرنشان کرد: برهمین اساس هر نهاد و گروهی که در عرصه طنز فعالیتهای مناسبی داشته باشد را حمایت کرده و با آن همکاری خواهیم کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: امیدواریم با برگزاری جشنواره‌های مختلف و گردهمایی هنرمندان در این استان شاهد رشد و تعالی بیش از پیش این هنر در استان باشیم.

رضوانی با تاکید بر اینکه استعدادهای هنری فراوانی در سراسر این استان وجود دارد، گفت: با برگزاری این جشنواره‌ها می‌توان در شناسایی و حمایت از این استعدادها و ظرفیتهای هنری استان گام مهمی برداشت.

وی با بیان اینکه فضا و امکانات کافی برای رشد و تعالی هنر در استان وجود دارد، افزود: خوشبختانه در استان فضای خوبی برای فعالیت و رشد هنرمندان وجود دارد که باید از این فضا به بهترین نحو استفاده کنند و به تولید آثار فاخر بپردازند.

رضوانی خاطرنشان کرد: این جشنواره با همکاری انجمن ادبی آوای قلم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کیار و با همکاری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار می‌شود.