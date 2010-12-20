به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از نرم افزار نمایه "گنج جنگ" یکشنبه 28 آذر با حضور سردار حسین سلامی جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران، منصور واعظی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و محمدرضا اخضری کاشانی مدیرعامل موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی نمایه در سالن اجتماعات دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی برگزار شد.

در ابتدای این مراسم اخضریان کاشانی گفت: با توجه به اهمیت موضوع جنگ نرم در شرایط امروز، تولید کتاب و نرم افزار مانند خرید موشک است و کاری که موشک و سلاح در میدان نبرد سخت می کند کتاب و نرم افزار در عرصه جنگ نرم انجام می‌دهد.

وی با اعلام گزارشی از فعالیت‌های موسسه نمایه گفت: تا امروز 1700 عنوان روزنامه، فصلنامه، ماهنامه و نشریه به صورت روزانه نمایه سازی شده است و نرم افزار نمایه نشریات در 2000 کتابخانه عمومی کشور و فضای مجازی اینترنت قابل دسترسی است که این فناوری فقط در چند کشور دنیا وجود دارد.

کاشانی با اشاره به فعالیت های موسسه نمایه توضیح داد: برای رونمایی تعداد زیادی نرم‌افزار داریم که گل سرسبد آنها نرم‌افزار نمایه "ولایت" است که مربوط به شخصیت رهبر معظم انقلاب است و اطلاعاتی که در این نرم افزار آمده چندین برابر حجم اطلاعات دفتر نشر آثار مقام معظم رهبری است. در توصیف شرایط موجود باید بگوییم که در ترافیک رونمایی گرفتار شده‌ایم.

مدیرعامل موسسه نمایه اضافه کرد: در بهمن ماه سال جاری نیز همزمان با دهه فجر رونمایی از پروژه گنجینه مطبوعات را با حدود 5 میلیون مقاله از مطبوعات کشور که از سال 57 تا امروز منتشر شده اند خواهیم داشت که بزرگترین پروژه مطبوعاتی کشور است.

کاشانی با اشاره به نرم‌افزار "گنج جنگ" در پایان گفت: فاز ابتدایی این طرح امروز رونمایی می‌شود و فاز دوم آن در نمایشگاه بین‌المللی کتاب در اردیبهشت ماه سال آینده رونمایی خواهد شد. در این برنامه جا دارد تا یک گله کوچک از نهادهای فرهنگی مرتبط با دفاع مقدس داشته باشم زیرا هیچ کدام از این نهادها تا به حال نرم افزار نمایه دفاع مقدس را تهیه نکردند. البته هدف ما فروش این نرم افزار نیست بلکه انتشار اطلاعات مربوط به دوران دفاع مقدس است.

در ادامه مراسم منصور واعظی گفت: هر روز شاهد تولید محصولات ارزشمندی از موسسه نمایه هستیم و نهادی را در کشور سراغ ندارم که تا این حد در فضای مجازی کشور در زمینه تولیدات دینی و انقلابی فعال باشد. جامعه ما تشنه این تولیدات هستند. خرید تک شماره 40000 نسخه از نرم افزار نمایه دفاع مقدس گواهی بر این مدعاست.

وی با اشاره به موضوع جنگ در دنیا تشریح کرد: مساله جنگ برای تمام کشورها و تاریخ بشریت بسیار مهم است، چه جنگ به پیروزی بیانجامد و چه فرجام آن شکست باشد. جنگ تحمیلی برای مردم ما فقط یک جنگ نبود بلکه ویژگی ها، مشخصه ها و مولفه هایی در این جنگ وجود دارد که آن را با دیگر نبردهای دنیا متفاوت می‌کند. 8 سال دفاع مقدس علاوه بر مردم ایران برای مردم جهان نیز واقعه ای تاثیر گذار بوده است.

واعظی با اشاره به سخنان رهبر انقلاب مبنی بر گنج خواندن دفاع مقدس، افزود: باید بتوانیم از این گنج نهایت بهره و استفاده را منافع مردم و وجهه انقلاب در سطح بین الملل بکنیم. بنابراین موضوع دفاع مقدس نباید در حوزه های فرهنگی کوچک شمرده شود.

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور تاکید کرد: یکی از موضوعاتی که در شورای فرهنگ عمومی مطرح شده است، "مولفه‌های هویتی ملی ایرانیان" است که موضوع پیچیده ای است. این طرح 5 سال قبل در صدا و سیما مطرح شد و بعد از آن جلسات کارشناسی بسیاری در این باره برگزار شد. یکی از 7 مولفه ای که در این جلسات تعریف شد نقش مهم ایران و ایرانیان در تاریخ بشریت است. طبق احادیث و روایات ایرانیان یک رسالت تاریخی دارند و آن زمینه سازی ظهور امام زمان(عج) است و اکثر یاران ایشان را ایرانیان تشکیل می‌دهند.

وی افزود: در سده های اخیر در همه جنگ‌هایی که داشتیم شکست خورده ایم که البته این ناکامی ها شکست مردم ایران نبوده بلکه شکست حکومت ها بوده است. جنگ تحمیلی اولین جنگی است که مردم ایران در آن به پیروزی رسیدند. در حالی که ما هیچ گاه با مردم یا کشور عراق نجنگیدیم بلکه رقیب ما آمریکا و استکبار جهانی بود. شکست استکبار در این جنگ باعث ایجاد یک اعتماد به نفس در مردم ما شد و این باور در آنها شکل گرفت که می توانیم در مقابل استکبار یا هر عنصر خبیثی که می‌خواهد مقابل انقلاب بایستد، بایستیم.

سردارحسین سلامی در بخش پایانی این مراسم با اشاره به حادثه عاشورا گفت: واقعه عظیم عاشورا حقیقتی زنده و جاودانه است. این حادثه در گوشه ای از تاریخ نیست که در ظرف زمان خود متوقف شده باشد. عاشورا یک جوشش و جریان سیال از دریای بی کرانه فضیلت است.

وی با بیان این که حماسه عاشورا فراتر از مرزهای زمان و مکان حرکت می‌کند، بیان کرد: عاشورا آرمانهای انسان را معماری و مهندسی می‌کند و تفسیر زیبایی از آرزوها ارائه می‌دهد. به همین دلیل گذر زمان نتوانست گرد و غبار فراموشی روی آن بنشاند. عاشورا به تعبیر مقام معظم رهبری دریایی است که دفاع مقدس نمی از آن است. در واقع می‌توان دفاع مقدس را نازله ای از عاشورا دانست.

سلامی گفت: دفاع مقدس از جنس عاشورا بود یعنی دارای مولفه ها و خصوصیات عاشورایی بود اما در مرتبه و سطح خودش. در حقیقت این دو پدیده دارای یک رابطه و ضابطه هماهنگ هستند. عاشورا دقیقا در متن زندگی ما و به خصوص جنگ جاری شد که این یک سرمایه است و می‌توان آن را یک گنج بی پایان توصیف کرد.

جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران با اشاره به شخصیت های ایثارگر در دفاع مقدس اضافه کرد: در دوران معاصر آنقدر پهلوان بی‌نظیر داریم که دیگر کسی رغبتی به خواندن شاهنامه ندارد. دروان دفاع مقدس مملو از رستم های حقیقی است که شخصیتشان ثروتی تمام نشدنی برای ماست.

وی در پایان ضمن قدردانی از دست اندرکاران تولید نرم افزار نمایه گنج جنگ گفت: زیباترین کار انتقال موفقیت آمیز یک احساس است. با انتقال خوب یک احساس است که می توان فرهنگ ساخت. بنابراین تولید این نرم افزار واقعا جای تقدیر دارد.

در ادامه این برنامه نرم افزار نمایه "گنج جنگ" توسط سردار حسین سلامی، منصور واعظی و محمدرضا اخضری کاشانی رونمایی شد.