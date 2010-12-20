به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به تأثیر علوم اعصاب بر تصمیمات اخلاقی به ویژه نقش مغز بر تصمیمات اخلاقی میپردازد.
در سالهای قبل و به ویژه در بیست سال گذشته مطالعات و تحقیقات علوم اعصاب بر کارکرد و عملکرد مغز تأثیرات زیادی گذاشته است و به تبع این موضوع میتوان آنرا بر تصمیمات اخلاقی تأثیرگذار دانست.
تحقیقات نشان میدهد که اگر چه ذهن و مغز یکسان نیستند ولی شباهت زیادی با یکدیگر دارند. همچنین تحقیقات نشان میدهد که این مغز است که ذهن را میسازد.
این موضوع باعث شده تا تمرکز تحقیقات و مطالعات از جنبه ذهنی مغز (ذهنگرایی) معطوف به ویژگیهای فیزیکی (فیزیکالیسم) شود. این تحقیقات برای درک و فهم تفکر و رفتار به جای آنکه تمرکز بر فعالیتهای ذهنی داشته باشند به فعالیتهای مغز توجه نشان دادهاند.
ویژگیهای فیزیکی مغز نقش مهم و بارزی در شکل دادن به اندیشهها و احساسات ما بازی میکنند. این ایفای نقش را میتوان در خصوص مسائل و موضوعات اخلاقی نیز مشاهده کرد.
اثر حاضر ابتدا به بررسی سیر تحول تاریخی مطالعات علوم اعصاب از ذهن گرایی به فیزیکی گرایی میپردازد و پس از بررسی تاریخی، نویسنده نشان میدهد که چگونه فعالیت فیزیکی مغز در تصمیمات اخلاقی تأثیرگذار است.
لورنس ترنکریدی استاد دانشگاه نیویورک است.
