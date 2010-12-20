ابومازن خواستار استقرار نیروهای ناتو در کرانه باختری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، ابومازن شب گذشته با شماری از شخصیت های آکادمیک صهیونیست در رام الله دیدار کرد.

وی در این دیدار بر اصل زمین در برابر صلح با رژیم صهیونیستی تاکید و اعلام کرد: صلح با اسرائیل تنها از طریق تشکیل کشور مستقل فلسطین در مرزهای 1967 به پایتختی قدس در ازای تبادل زمین به همان نسبت و ارزش محقق خواهد شد.

ابومازن خاطرنشان کرد: ما خواهان صلح هستیم و مذاکرات تنها راه تحقق صلح در منطقه است.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین استقرار نیروهای بین المللی در کرانه باختری را خواستار شد و اظهار داشت: ما پیشنهاد کردیم نیروهای ناتو به رهبری آمریکا در کرانه باختری مستقر شوند و همچنین راه حل هایی برای دیگر مسائل از جمله قدس، آوارگان، آب ها، اسرا، مرزها، امنیت و شهرک ها بیابیم.

ابومازن دیدار با شخصیت های آکادمیک رژیم صهیونیستی را فرصتی مهم توصیف کرد که باید تکرار شود و این دیدار تصمیمی بود که رهبران جنبش فتح و سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) آن را اتخاذ کردند.

