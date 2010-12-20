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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۴۲

مدیرکل درمان تأمین‌اجتماعی استان تهران منصوب شد

مدیرکل درمان تأمین‌اجتماعی استان تهران منصوب شد

در حکمی از سوی مدیرعامل صندوق تأمین‌اجتماعی، محسن نبیونی به سمت مدیرکل درمان تأمین‌اجتماعی استان تهران منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم انتصاب مدیرکل درمان تأمین‌اجتماعی استان تهران آمده: باتوجه به مراتب تعهد و تجارب جنابعالی به موجب این حکم به سمت مدیرکل درمان تأمین‌اجتماعی استان تهران منصوب می‌شوید تا با استعانت از ذات‌ اقدس الهی و در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) ضمن رعایت جوانب شرعی و قانونی و استفاده از نیروهای ارزشمند و متخصص در راستای تحقق اهداف صندوق تأمین‌اجتماعی اهتمام ورزید.

همچنین در این حکم حافظی از تلاش‌های دکتر بهنام پرهیزگار در دوران تصدی مسئولیت فوق‌الذکر قدردانی کرد.

دکتر محسن نبیونی جراح مغز و اعصاب، به مدت 15 سال در حوزه‌های مختلف درمان تأمین‌اجتماعی و وزارت بهداشت فعالیت داشته است.

کد مطلب 1213481

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