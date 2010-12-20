"مشهورترین عودنوازان جهان " در رادیو فرهنگ

این نوازنده عود با اعلام این خبر در توضیح جزئیات برگزاری این ویژه برنامه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : در این ویژه برنامه که نخستین قسمت آن که از تاریخ 26 آذرماه ساعت 20 از رادیو فرهنگ پخش شده است قرار است جمعه هرهفته از این شبکه رادیویی به روی آنتن رود.

مجید ناظم پور در ادامه افزود : در این برنامه علاوه بر صحبت درباره زندگی و آثار مشهورترین نوازندگان سازعود نمونه هایی از آثار این هنرمندان پخش می شود و پس از آن علاقمندان روی خط می آیند و پاسخگوی سئوالات احتمالی آنها خواهم بود.

وی در پایان افزود : دومین برنامه رادیویی "نگاهی به زندگی و آثار مشهورترین عودنوازان جهان" به بررسی زندگی و آثار هنرمندانی چون محمد عبدالوهاب ، منیر بشیر، ریاض المصباطی، فرید الاطرش و جمیل بشیر اختصاص دارد.