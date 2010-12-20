دورکاری در وزارت کار با جدیت پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین امیر احمدی صبح دوشنبه در سفر یک روزه به استان قزوین ضمن دیدار با کارکنان اداره کل کار و امور اجتماعی استان از پروژه های عمرانی این اداره بازدید کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزیرکار که به همراه هیئتی متشکل از معاونان اداره نوسازی وجمعی از کارشناسان اداری و مالی وزارتخانه به استان سفر کرده است در جمع مدیران و کارکنان اداره کار و امور اجتماعی قزوین گفت: استان قزوین با توجه به قابلیت های صنعتی و کشاورزی وضعیت اقتصادی خوبی دارد و مدیریت مناسب و تلاش کارکنان اداره کار استان هم توانسته به بهره وری خوب و مناسبی در بخشهای مختلف منجر شود.

وی افزود: کاهش زمان رسیدگی به دادخواستهای مردم و تعدد بازرسی های انجام شده در قزوین از میانگین کشوری بالاتر است و اشتغال زایی مطلوب دراستان و تعامل مناسب با کارفرمایان و کارگران از نتایج بهره وری درکاراست.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزیرکارهمچنین به دورکاری و روند اجرایی آن دراستانها اشاره کرد و اظهار داشت: دورکاری هم اکنون در وزارت کار با جدیت تمام در حال پیگیری و اجرایی شدن است و بیش از نیمی از کارکنان وزارت کار در حال حاضر دورکاری انجام می دهند که این کار موجب افزایش بهره وری و رضایت خاطر کارکنان نیز شده است که امیدواریم با جدیت بیشتر این کار در استانها نیز راه اندازی وعملی شود.

امیر احمدی یادآور شد: پیشرفت استان قزوین از لحاظ عمرانی با ایجاد فضاهایی برای تفریحات سالم برای کارگران نظیر استخر و مکانهای ورزشی و نیز ساخت، تجهیز و بازسازی ساختمانهای اداری بسیار مطلوب بوده و کیفیت بالای کارهای انجام شده قابل تقدیر است.

علی ایمانی مدیرکل کار و اموراجتماعی استان قزوین هم گفت: با بومی سازی پستهای سازمانی اهداف دولت را در این بخش محقق کرده ایم و امیدواریم با هماهنگی وزارت کار نسبت به بومی کردن چند پست باقیمانده هم اقدام کنیم تا ضمن ایجاد انگیزه برای همکاران به یکسان سازی چارت اجرایی اداره کل دست یابیم.

ایمانی همچنین به تشکیل کمیته های اجرایی اشاره و تصریح کرد: این کمیته ها با هدف تسهیل در امور و تخصصی کردن تصمیمات تشکیل شده که نتایج حاصل از آن بعد از هماهنگی با حوزه مدیریت اجرا شده و به بهره وری کمک خواهد کرد.

وی همچنین ازاقدامات انجام شده در حوزه روابط کار، بازرسی کار و اشتغال و تکریم ارباب رجوع در حوزه کارگری وکارفرمایی که به کاهش زمان رسیدگی به دادخواستها منجر شده نیز گزارشی ارائه کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزیرکار و امور اجتماعی همچنین از چند طرح عمرانی اداره کار استان، استخر کارگران در مرکز قزوین، احیاء بافتهای فرسوده اداره کل، ساختمان اداری کار و اموراجتماعی شهرستان آبیک بازدید کرد و در خصوص افزایش اعتبارات استان قول مساعد داد.

امیراحمدی و هیئت همراه از واحد صنعتی محب قزوین تولید کننده انواع تیوپ های بهداشتی و آرایشی در شهرستان آبیک هم بازدید کردند و با فرآیند تولید دراین کارخانه آشنا شدند.