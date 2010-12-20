امیرحسین علم‌الهدی معاون امور پردیس‌های سینمایی موسسه تصویر شهر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به خبرنگار مهر گفت: پردیس سینمایی "راگا" تا سه هفته دیگر در شهر ری به بهره‌برداری می‌رسد، این پردیس سه سالن دارد و اولین مجتمع سینمایی این شهر پس از پیروزی انقلاب اسلامی است، شهر ری با وجود جمعیت فراوان سرانه فرهنگی پائین دارد و این اقدام می‌تواند به گسترش فضاهای فرهنگی و هنری در این منطقه کمک کند.

وی ادامه داد: پردیس سینمایی "جوانه" با سه سالن در منطقه نواب به زودی به بهره‌برداری می‌رسد، این پردیس به بخش خصوصی واگذار شده است. باتوجه به بافت جمعیتی و موقعیت این منطقه می‌توان انتظار داشت این پردیس مخاطب بالایی داشته باشد.

این کارشناس سینما گفت: پردیس سینمایی "سمرقند" در منطقه جنت‌آباد نوروز سال 90 به بهره‌برداری می‌رسد، این مجتمع سه سالنی می‌تواند در منطقه پرجمعیت که بیشتر ساکنان آن طبقه متوسط هستند با استقبال مواجه شود. با احداث این پردیس‌ها در کنار پردیس‌های "تماشا"، "زندگی"، "آزادی"، "اریکه ایرانیان"، "ملت" و "رازی" سهم پردیس‌ها در اکران تهران به 60 درصد می‌رسد که رقم قابل قبولی است.

علم‌الهدی افزود: تجربه کشورهای مختلف نشان داده که مدت‌ها است مردم برای دیدن فیلم‌های سینمایی از مجتمع‌های سینمایی استفاده می‌کنند، سینماهای تک سالنی در جهان از 40 سال پیش از رده خارج شده‌اند و در سینمای ایران مدتی است پردیس‌ها به چرخه اکران پیوسته‌اند و نشان داده‌اند که قدرت بیشتری برای جذب مخاطب دارند. دولت و نهادهای دیگر باید برای گسترش این سالن‌ها در تهران و کلان‌شهرهای کشور برنامه‌ریزی کنند.

وی گفت: تجربه موفق پردیس‌های سینمایی در تهران نشان می‌دهد که در شهرهای اصفهان، مشهد، شیراز، اهواز و ... هم می‌توان پردیس‌های چند سالنی احداث کرد و به سینماها رونق داد. در تهران هم با توجه به گستردگی فضا و میزان جمعیت می‌توان پردیس‌های بیشتری احداث کرد.