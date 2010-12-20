کره شمالی با بازگشت بازرسان آژانس به تاسیسات اتمی خود موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، "ولف بلیتزر" خبرنگار سی ان ان که با "بیل ریچاردسون" فرماندار ایالت نیومکزیکو آمریکا به کره شمالی سفر کرده است، امروز دوشنبه گزارش داد: کره شمالی موافقت خود را برای بازگشت بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به تاسیسات هسته ای خود و گفتگو درباره فروش 12 هزار میله سوختی و ارسال آنها به کشوری دیگر احتمالا کره جنوبی اعلام کرد.

کره شمالی این اظهارات را پس از دیدار با بیل ریچاردسون بیان کرد. خبرنگار سی ان ان در ادامه ادعا کرد که میله های سوختی کره شمالی برای ساخت شش تا 8 بمب هسته ای کافی است.

همچنین دیلی تلگراف اخیرا ادعا کرد: بر اساس تصاویری که در تاریخ اول نوامبر از ماهواره "گلوب" بدست آمده اند، کره شمالی در حال ساخت یک راکتور جدید در محل تاسیسات یانگ بیون است. بر اساس مدارک موجود، این راکتور از نوع آب سبک بوده و پیش از سال 2012 میلادی کار ساخت آن به پایان می رسد.