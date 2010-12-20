افزایش مسمومیت با شیشه در اطفال

دکتر رضا شیاری روز دوشنبه در حاشیه نشست خبری ششمین کنگره اورژانسها و بیماریهای شایع طب کودکان در بیمارستان مفید در خصوص علل سوءمصرف شیشه در اطفال و کودکان به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه مسمومیت کودکان با شیشه به دو دلیل در حال افزایش است.

وی با اعلام این مطلب که شیشه مخدری بی رنگ و بی بو است، افزود: تفکر غلط برخی خانواده ها مبنی بر اینکه برای ترک سایر مخدرها مثل تریاک و هروئین می بایست از شیشه استفاده کرد، باعث شده این مخدر که رنگ و بو ندارد در دسترس کودکان قرار گرفته و مصرف ود.

عضو هیئت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به سوءمصرف شیشه در اطفال و کودکان در حالت دوم اشاره کرد و گفت: دلیل دوم که باعث مسمومیت با شیشه در کودکان می شود، سوءاستفاده از کودکان برای انتقال موادمخدر است که موجب می شود چنین اتفاقی رخ دهد.

دبیر اجرایی ششمین کنگره اورژانسها و بیماریهای شایع طب کودکان با اظهارتاسف از افزایش موارد مسمومیت با شیشه در اطفال و کودکان در یک سال اخیر، ادامه داد: آمارهای بیمارستان لقمان به عنوان تنها مرکز مسمومیتها در کشور نشان می دهد که در سالهای گذشته 3 تا 4 مورد مسمومیت با شیشه در کودکان گزارش می شد اما این آمار هم اکنون به 4 تا 5 مورد در هر ماه رسیده که می تواند نگران کننده باشد.

وی با اعلام اینکه به افراد زیر 16 سال کودک گفته می شود، افزود: مسمومیت با شیشه در کودکان به دلیل اول که همان استفاده والدین برای ترک اعتیاد است غیرعمدی به شمار می رود اما سوءاستفاده از کودکان برای حمل و انتقال مواد عمدی است.

ششمین کنگره اورژانسها و بیماریهای شایع طب کودکان طی روزهای اول تا سوم دی ماه در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می شود.