زیرساخت در مناطق نمونه گردشگری ایلام ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علی قاسم‌پور صبح دوشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: طی سال‌های اخیر اقدامات بسیاری در راستای ایجاد زیرساخت‌ گردشگری در این مناطق صورت گرفته است.



وی با اشاره به منطقه نمونه سد کرخه گفت :احداث مسیر دسترسی و برداشت ماسه سنگ‌های مسیر به طول شش کیلومتر و آماده سازی و زیرسازی جاده دسترسی عقبه سد کرخه به طول شش کیلومتر با هزار و 500 میلیون ریال اعتبار از جمله اقدامات انجام گرفته در این منطقه است.



وی خاطرنشان کرد: همچنین در منطقه نمونه گردشگری چشمه‌های آبگرم و قیر اقداماتی نظیر ایجاد راه دسترسی چشمه قیر با اتمام عملیات زیرسازی و آغاز آسفالت مسیر صورت گرفته است.



این مسئول در اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام تصریح کرد: منطقه نمونه گردشگری امامزاده سیدعبدالله (ع) از دیگر مناطق نمونه استان است که در آن اجرای عملیات زیرسازی مسیر راه،دسترسی امامزاده، تامین روشنایی، معابر و راه دسترسی، تامین برق شبکه و خط فشار متوسط انجام گرفته است.



معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و طرح‌های اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام با اشاره به منطقه نمونه غار زینه گان(صالح آباد)، گفت: ایجاد راه دسترسی و برق کشی منطقه، ایجاد رمپ ورودی غار و یک دهنه پل از جمله اقداماتی است که تا کنون صورت گرفته است.

