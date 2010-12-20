سید عباس آقا کوچکی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به اینکه نخستین مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از روز پنج شنبه دوم دی ماه سال جاری آغاز به کار خواهد کرد‌، بیان داشت: تیم بستکبال راه و ترابری قم در نخستین هفته رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور به میزبانی تیم پتروشیمی بندر امام‌(ره) به رقابت خواهد پرداخت.



وی در خصوص وضعیت تیم بسکتبال راه و ترابری استان قم برای حضور در مسابقات سوپر لیگ بسکتبال اظهار داشت: در حال حاضر تیم بسکتبال قم با تیم‌های مهرام تهران، که تا کنون توانسته سه بار قهرمانی آسیا را بدست آورد و همچنین تیم پتروشیمی بندر امام‌(ره) دو بازی تدارکاتی در هفته گذشته انجام داده است.



آقا کوچکی با اشاره به اینکه این بازی‌های تدارکاتی در آماده‌سازی تیم راه و ترابری نقش بسزایی داشته است‌، اضافه کرد: تیم راه و ترابری استان قم در ماه گذشته نیز با چهار تیم تهرانی بازی تدارکاتی داشته است.



سرمربی تیم راه و ترابری قم در خصوص هدف از برگزاری بازی‌های تدارکاتی که این تیم تا کنون انجام داده است بیان داشت: هدف ایجاد هماهنگی و برطرف کردن نقاط ضعف بازیکنان بوده است که برگزاری چنین مسابقاتی در راستای شناخت بیشتر دو تیم نسبت به نقاط قوت و ضعف یکدیگر است.



وی ادامه داد: با برگزاری مسابقات تدارکاتی قبل از شروع مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور توانستیم نقاط ضعف بازیکنان تیم را شناسایی و در چند روز باقی مانده تا مسابقات نیز تلاش کردیم تا نقاط ضعف تیم را برطرف کنیم.



تیم از لحاظ روحی و جسمانی در آمادگی کامل است



سرمربی تیم راه و ترابری قم با اشاره به اینکه این تیم از تاریخ هفتم مهر‌ماه سال جاری تمرینات خود را به طور منظم آغاز کرده است‌، اظهار داشت: بازیکنان تیم سه ماه به طور منظم تمرین و بدنسازی خود را انجام داده‌اند که هم اکنون تیم از نظر جسمانی و روحی برای مسابقات پیش رو در آمادگی کامل به سر می‌برد.



آقا کوچکی با اشاره به اینکه تا کنون بیش از 10 سال است که عهده‌دار تیم‌های ملی بسکتبال کشور بوده‌است بیان داشت: تجربه نشان داده که نباید هیچ تیمی را دست کم گرفت و به امید خدا شاهد بازی خوبی از تیم بسکتبال راه و ترابری استان قم در مسابقات بسکتبال لیگ برتر کشور خواهم بود.



وی با بیان اینکه تیم راه و ترابری از دسته یک لیگ کشور به مسابقات سوپر لیگ بسکتبال سعود کرده و برای نخستین بار است که در مسابقات لیگ برتر کشور حضور پیدا می‌کند‌، اضافه کرد: تمام تلاش خود را می‌کنیم این تیم را به مطرح‌ترین تیم سوپر لیگی کشور تبدیل کنیم و یکی از اهداف تیم در سال جاری این است که جزو 6 تیم برتر مسابقات یسکتبال لیگ برتر کشور باشیم و انشاء الله با تلاش و زحمات بازیکنان به این امر دست پیدا خواهیم کرد.



وی در خصوص برگزاری مسابقات بسکتبال لیگ برتر کشور بیان داشت: مسابقات لیگ به صورت یک هفته در میان با انجام یک یا دو بازی پیگیری می‌شود و بر این اساس در هفته نخست مسابقات برای هر تیم تنها یک بازی لحاظ خواهد شد.



آقا کوچکی ادامه داد: مسابقات لیگ برتر از دوم دی ماه سال جاری آغاز و به دلیل اینکه تیم ملی بسکتبال بتواند سه ماه قبل از مسابقات جام ملت‌های آسیا بازیکنان را برای آمادگی قبل از پیکارهای سهمیه المپیک تحویل بگیرد، تا 15 اردیبهشت‌ماه سال 90 به پایان خواهد رسید.



12 تیم در لیگ برتر حضور خواهند داشت



سرمربی تیم راه و ترابری قم در خصوص وضعیت پرداخت بدهی و واریز 200 میلیون تومان وجه نقد به حساب فدراسیون بسکتبال دو تیم صبای قزوین و پاسارگارد شیراز برای حضور در مسابقات بسکتبال لیگ برتر کشور بیان داشت: این دو تیم نیز تمام بدهی و مشکلات مالی خود را برطرف کردند و تیم صبای قزوین و تیم بسکتبال شیراز با نام “ بی آی“ در مسابقات حضور خواهند داشت.



آقا کوچکی ادامه داد: تیم های مهرام تهران ، پتروشیمی بندر امام ، ذوب آهن اصفهان، پویای تهران، توزین الکتریک کاشان، شهرداری گرگان، هیئت بسکتبال شهرکرد، راه و ترابری استان قم، دانشگاه آزاد تهران، صبا قزوین و بی ای شیراز 12 تیم شرکت کننده در مسابقات لیگ برتر کشور هستند.



وی در خصوص قوانین بازی‌های بسکتبال در مسابقات لیگ برتر اظهار داشت: مسابقات بسکتبال با اعمال قوانین جدید همچون افزایش شعاع خط سه امتیازی آغاز خواهد شد.