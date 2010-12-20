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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۱۴

ساخت مسکن خبرنگاران گلستانی پیگیری می شود

ساخت مسکن خبرنگاران گلستانی پیگیری می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: بحث مسکن خبرنگاران و صندوق حمایت از پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری از اولویت های کاری این اداره کل است و پیگیری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامرضا منتظری صبح دوشنبه در نشست با خبرنگاران در گرگان افزود: این اداره کل با نشست های مختلف و پیگیری های فراوان، مسائل عمومی خبرنگاران را با مقامات استانی و شخص استاندار مطرح کرده است و به لطف خداوند متعال به نتایج ارزشمندی هم رسیده که امیدواریم این مسائل با همکاری و پیگیری های شما سریعتر به نتیجه برسد.

وی اظهار داشت: سطح توقع و انتظار جامعه از نشریات و هفته نامه ها با هم متفاوت است و مردم از روزنامه های سراسری انتظار بیشتری به لحاظ کیفی و کمی دارند.
 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد گلستان، از خبرنگاران خواست با معرفی قابلیت ها و ظرفیت های استان و حوزه های مختلف، سبب تغییر در نگاه مردم به استان گلستان شوند.
 
منتظری با پیشنهاد مصاحبه های فصلی و اختصاصی و طرح مباحث تاثیرگذار استان و با نگاه تحلیلی نه خبری گفت: خبر در نوع خود ارزشمند است و مسائل و مشکلات مردم باید از طریق نشریه به صورت تحلیلی پیگیری و منعکس شود.
 
وی آمادگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان را از برگزاری نشست های دو جانبه مشترک خبرنگاران با مدیران مسئول نشریات،‌ جهت رفع موانع پیش روی اعلام کرد.
 
گلستان 300 خبرنگار دارد.
کد مطلب 1213492

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