ساخت مسکن خبرنگاران گلستانی پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامرضا منتظری صبح دوشنبه در نشست با خبرنگاران در گرگان افزود: این اداره کل با نشست های مختلف و پیگیری های فراوان، مسائل عمومی خبرنگاران را با مقامات استانی و شخص استاندار مطرح کرده است و به لطف خداوند متعال به نتایج ارزشمندی هم رسیده که امیدواریم این مسائل با همکاری و پیگیری های شما سریعتر به نتیجه برسد.

وی اظهار داشت: سطح توقع و انتظار جامعه از نشریات و هفته نامه ها با هم متفاوت است و مردم از روزنامه های سراسری انتظار بیشتری به لحاظ کیفی و کمی دارند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد گلستان، از خبرنگاران خواست با معرفی قابلیت ها و ظرفیت های استان و حوزه های مختلف، سبب تغییر در نگاه مردم به استان گلستان شوند.

منتظری با پیشنهاد مصاحبه های فصلی و اختصاصی و طرح مباحث تاثیرگذار استان و با نگاه تحلیلی نه خبری گفت: خبر در نوع خود ارزشمند است و مسائل و مشکلات مردم باید از طریق نشریه به صورت تحلیلی پیگیری و منعکس شود.

وی آمادگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان را از برگزاری نشست های دو جانبه مشترک خبرنگاران با مدیران مسئول نشریات،‌ جهت رفع موانع پیش روی اعلام کرد.

گلستان 300 خبرنگار دارد.