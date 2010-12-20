میرزاخانی قائم مقام دبیر بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد شمقدری معاون سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، هاشم میرزاخانی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران و دبیر بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران را به سمت قائم مقام دبیر بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر منصوب کرد. حکم قائم مقام دبیر جشنواره بین المللی فیلم فجر به این شرح است:

اهمیت و اعتبار مثال زدنی جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از یکسو و هدایت و تعمیق برنامه‌ها و فعالیت‌های جاری در راستای نیل به اهداف عالیه از سوی دیگر، حکم می‌کند، ساز و کار اجرایی مناسبی، به خدمت گرفته شود. در این راستا و به منظور ایجاد تحول و نوآوری بیشتر و ارتقای جایگاه جشنواره به موجب این حکم آن جناب را، به عنوان قائم مقام دبیر بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر منصوب می‌نمایم.

انتظار می‌رود در اجرای دستورات دبیر محترم جشنواره جناب آقای مهدی مسعود شاهی و تشریک مساعی مشتاقانه با ایشان توان ستاد و دبیرخانه جشنواره را در انجام تکالیف مقرر، دو چندان سازید.

هاشم میرزاخانی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل انجمن سینمای جوانان ایران به تازگی دبیر بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران بود.