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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۳۴

در گفتگو با مهر اعلام شد:

امضای تفاهم نامه با مصر در حوزه زنان/ دیدار دوجانبه با اردن و قزاقستان

امضای تفاهم نامه با مصر در حوزه زنان/ دیدار دوجانبه با اردن و قزاقستان

معاون امور بین الملل مرکز امور زنان و خانواده گفت: با توجه به هماهنگی قبلی و درخواست مصر برای دیدار دوجانبه با مسئولان ایرانی حوزه زنان، تفاهم نامه ای در زمینه زنان و خانواده با این کشور امضا می شود.

شهین کربلایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امضای تفاهم نامه ها یکی از بخشهای کاری سومین اجلاس وزاری امور زنان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی است که با توجه به تقاضای برخی کشورها طراحی شده و تا کنون از چند کشور درخواست دیدار دوجانبه برای تبادل و یا امضای تفاهم نامه داشته ایم.

وی اظهار داشت: کشورهایی مانند مصر، قزاقستان و اردن تقاضای دیدار با رئیس مرکز امور زنان ایران و همسر رئیس جمهور دارند که در این زمینه دیدارهای تنظیم شده است.

کربلایی با بیان اینکه در این دیدارهای دوجانبه تفاهم نامه هایی که محتوای آن قبلا تهیه شده و به موافقت وزارتخانه های امور خارجه هر دو کشور رسیده امضا می شود اظهار داشت: تفاهم نامه ها با توجه به شرح وظایف مرکز امور زنان مبتنی بر سیاستگذاری در امور کودکان، زنان و خانواده است و تمام محور آن بندهایی اجرایی در این موضوعات است.

معاون امور بین الملل مرکز امور زنان و خانواده افزود: انجام فعالیتهای فرهنگی و علمی در حوزه زنان از جمله بندهای این تفاهم نامه است.

کد مطلب 1213501

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