امضای تفاهم نامه با مصر در حوزه زنان/ دیدار دوجانبه با اردن و قزاقستان

شهین کربلایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امضای تفاهم نامه ها یکی از بخشهای کاری سومین اجلاس وزاری امور زنان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی است که با توجه به تقاضای برخی کشورها طراحی شده و تا کنون از چند کشور درخواست دیدار دوجانبه برای تبادل و یا امضای تفاهم نامه داشته ایم.

وی اظهار داشت: کشورهایی مانند مصر، قزاقستان و اردن تقاضای دیدار با رئیس مرکز امور زنان ایران و همسر رئیس جمهور دارند که در این زمینه دیدارهای تنظیم شده است.

کربلایی با بیان اینکه در این دیدارهای دوجانبه تفاهم نامه هایی که محتوای آن قبلا تهیه شده و به موافقت وزارتخانه های امور خارجه هر دو کشور رسیده امضا می شود اظهار داشت: تفاهم نامه ها با توجه به شرح وظایف مرکز امور زنان مبتنی بر سیاستگذاری در امور کودکان، زنان و خانواده است و تمام محور آن بندهایی اجرایی در این موضوعات است.

معاون امور بین الملل مرکز امور زنان و خانواده افزود: انجام فعالیتهای فرهنگی و علمی در حوزه زنان از جمله بندهای این تفاهم نامه است.