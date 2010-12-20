کاروان ورزشی آذربایجان شرقی فردا وارد تبریز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، کاروان ورزشی جانبازان و معلولان آذربایجان شرقی که به همراه تیم های مختلف تیم ملی در این رقابت ها حضور داشتند ساعت 19 فردا از طریق فرودگاه بین المللی تبریز وارد کشور می شوند.

ورزشکاران استان در این رقابت ها موفق به کسب 12 مدال شامل سه مدال طلا، شش مدال نقره انفرادی و یک نقره تیمی در فوتبال و دو مدال برنز شدند.

در کاروان اعزامی آذربایجان شرقی مرضیه صدقی در پرتاب نیزه مدال طلا و پرتاب وزنه مدال نقره، مهدی اصغری در پرتاب وزنه مدال نقره، سیامک صالح فرج زاده در پرتاب نیزه مدال طلا، پرتاب دیسک مدال برنز و پرتاب وزنه مدال برنز، جلال خاکزادیه در پرتاب وزنه مدال نقره، محمد ملک‌پور در پرتاب دیسک مدال نقره، در رشته پینگ پنگ جواد فولادی مدال نقره انفرادی، در رشته وزنه برداری کاظم رجبی در دسته سنگین وزن مدال نقره، در فوتبال پنج نفره امیرپورجبی، مسعود قلی زاده، اصغر روحی مدال نقره و در رشته والیبال نشسته هادی ساجدی نیا مدال طلا را کسب کردند.

گفتنی است در این بازی ها سیامک صالح فرج زاده با سه مدال، یک طلا و دو برنز پرمدال ترین ورزشکار آذربایجان شرقی بود که این مدال ها را در رشته دو و میدانی کسب کرد.

کاروان ورزشی آذربایجان شرقی با 16 جانباز، معلول، مربی و داور و هفت نفر نابینا و کم بینا به همراه 158 ورزشکار از کشورمان و با نام کاروان محرم، 18 آذرماه عازم شهر گوانگ جو شده و در 15 رشته ورزشی به رقابت با حریفان پرداختند.