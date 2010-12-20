حجت الاسلام علی دارابی مدیرکل دفتر توسعه و برنامه‌ریزی آموزشهای تخصصی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: براساس تفاهم نامه وزارت بازرگانی و معاونت پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی منعقد شده قرار است دوره های آموزشی ویژه اصناف در حوزه دین که شامل مباحث اعتقادی، مباحث احکام و اخلاق کسب و کار می شود دوره آموزشی ویژه برای مکاسب برنامه ریزی شده و اکنون درحال برگزاری است.

وی افزود: پس از عقد این قرارداد سرفصلهای آموزشی تهیه و به تأیید مجامع رسمی هر دو سازمان رسید و در حال حاضر در تمام استانهای کشور درحال برگزاری است.

حجت الاسلام دارابی گفت: این تفاهم نامه در تیرماه امسال امضا شد و اولین دوره ها پس از ماه مبارک رمضان آغاز شد و براساس آمادگی دفاتر استانی نسبت به هماهنگی حضور اساتید متخصص در حوزه های مربوط کار آموزش اصناف انجام گرفت.

دیرکل دفتر توسعه و برنامه‌ریزی آموزشهای تخصصی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی یادآور شد: دوره های تعریف شده برای موضوع آموزش از سوی وزارت بازرگانی دو ساعت است اما براساس اعلام آمادگی سازمان تبلیغات اسلامی در برخی استانهای کشور بنا بر نیازهای منطقه ای تا 12 ساعت قابل افزایش است.

وی با اشاره به اینکه مجامع صنفی از تنوع بالایی برخوردار هستند و افراد به علت کسب و کار و تجارت خود فراز و فرودهایی داشته و بسیاری از موارد گرفتار هستند، گفت: این دوره ها در طول سال با هماهنگیهای انجام شده با مجامع صنفی برگزار می شوند.

دارابی یادآور شد: شرکت کنندگان در این دوره ها حسب معرفی مجامع صنفی به سازمان تبلیغات اسلامی حضور می یابند و سازمان تبلیغات اسلامی براساس ظرفیتهای خود جلسات را متناسب با زمانهای پیشنهادی مجامع صنفی و هماهنگی های فی ما بین برگزار می کند.

حجت الاسلام دارابی یادآور شد: درحال حاضر براساس مصوبه وزارت بازرگانی کسانی که خواستار دریافت جواز کسب هستند، ملزم به گذراندن دوره های آموزش احکام و اخلاق کسب و کار هستند. از آنجا که سایر افرادی که درحال حاضر با جواز کسب خود کار می کنند ملزم به تمدید آن در طی یک دوره 10 ساله هستند به مرور باید در این کلاسها شرکت کنند.